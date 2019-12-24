عربيات ودوليات

الخرطوم- كونا: اعلن النائب العام في السودان تاج السر الحبر عن إجراءات قضائية ضد أكثر من 51 من رموز «النظام المعزول» بينهم الرئيس السابق عمر البشير لارتباطهم بجرائم حرب في إقليم دارفور كما أعلن عن ملاحقة مدير جهاز المخابرات السابق صلاح عبدالله عبر الشرطة الدولية «انتربول».

وقال النائب العام السوداني في تصريحات صحافية إن النيابة العامة دونت بلاغات جديدة موجهة للبشير ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين والزعيم القبلي علي كوشيب وأكثر من 50 متهما آخرين لارتباطهم بجرائم حرب ارتبكت في إقليم دارفور.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق البشير وكوشيب وعبد الرحيم الى جانب القيادي أحمد هارون بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور ولا تزال تطالب بمثولهم أمامها. والخميس تحدث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان عن إمكانية تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية حال لم يطمئن ضحايا الحرب الى قدرة القضاء السوداني على محاكمته. وقال النائب العام إن الجرائم التي وقعت في إقليم دارفور هزت الضمير العالمي ولابد من اتخاذ إجراءات لتقديم المهتمين إلى المحاكم. وأوضح أن مكتب النائب العام اطلع على كل التقارير الدولية الصادرة في هذا الخصوص.

وشدَّد على أن جميع رموز النظام السابق المحبوسين يواجهون بلاغات تصل عقوبتها إلى الإعدام ولا يمكن الإفراج عنهم بالضمان العادي مشيرا إلى أن هارون يواجه اتهامات «خطيرة جدا» قيد التحقيق حاليا. وكشف الحبر في سياق ثان عن مخاطبة «انتربول» للقبض على مدير جهاز المخابرات الأسبق صلاح قوش لإعادته إلى السودان وتقديمه للمحاكمة لافتا الى تدوين اربعة بلاغات جنائية ضده.

