عربيات ودوليات

موسكو- الوكالات: أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن استكمال عملية استعادة سيطرة دمشق على جميع أراضي سورية، سيوفر أنسب الظروف لتأمين حقوق كل مكونات المجتمع السوري العرقية والدينية.

وأضاف لافروف خلال اجتماع عقده مع نظيره السوري وليد المعلم في موسكو أمس، أن روسيا ستبذل قصارى جهدها للمساعدة في استعادة سيادة سورية ووحدة أراضيها، مشيرا إلى أن سورية تعيش حاليا مرحلة الانتقال إلى الحياة السلمية، ويجب على المجتمع الدولي أن يأخذ الحقائق الجديدة في الاعتبار لدى التخطيط لدعم سورية في عودتها إلى السلام.

من جهته، عبر المعلم عن امتنان سورية لروسيا والصين لاستخدامهما الفيتو المزدوج في مجلس الأمن الدولي في خطوة «تكرس موقفهما الذي يعترف بسيادة سورية وحرمة أراضيها، ضد مشروع قرار غربي ينتهك هذه السيادة بذريعة إدخال مساعدات إنسانية عبر الحدود».

وأكد المعلم أن «التآمر الأميركي التركي الإسرائيلي مستمر لعرقلة جهودنا المشتركة للقضاء على الاٍرهاب»، كما ندد «بالعدوان التركي المستمر في الشمال السوري والسرقة المنظمة لثروات سورية النفطية من قبل الولايات المتحدة»، واصفا هذه التصرفات بأنها قرصنة كونها تمارس بقوة السلاح.

واتهم الولايات المتحدة بأنها استخدمت قاعدتها في منطقة التنف «لإرسال طائرات مسيرة لقصف منشآت نفطية في مدينة حمص قبل أربعة أيام، ونحن في فصل الشتاء نحتاج للنفط وللغاز».

وأشار المعلم إلى ضرورة أن ترتقي العلاقات الاقتصادية بين روسيا وسورية إلى مستوى التعاون السياسي والعسكري بينهما، مذكرا بقرار دمشق إعطاء الأولوية للشركات الروسية، تقديرا لوقوف روسيا إلى جانب سورية في مكافحة الإرهاب.

