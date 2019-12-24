عربيات ودوليات

دمشق- الوكالات: اعلن الجيش السوري ان دفاعاته الجوية تصدت لصواريخ «معادية» مصدرها اسرائيل موضحا ان احد الاهداف سقط في منطقة عقربا بريف دمشق. ولم تذكر وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا» التي أوردت الخبر ما اذا كان الهجوم الذي نفذ ليل الأحد الإثنين قد ادى الى وقوع خسائر.

من جهته ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان المحسوب على «الاخوان المسلمين» ومقره لندن امس أن الضربات الاسرائيلية أدت إلى مقتل ثلاثة مقاتلين اجانب مؤيدين للنظام في جنوب العاصمة السورية. وقال إن الضربات استهدفت مواقع للنظام السوري واخرى إيرانية في جنوب دمشق. وفي الجانب الإسرائيلي، قالت متحدثة باسم جيش الاحتلال «نحن لا نعلّق على أنباء مصدرها وسائل إعلام أجنبية».

