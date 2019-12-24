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واشنطن- أ. ف. ب: يعرف ستيفن ميلر أحد مستشاري دونالد ترامب الأكثر تشددا بأنه مدافع شرس عن السياسة المناهضة للهجرة، لكن تسريب رسائل الكترونية كشف اخيرا أنه يؤيد تفوق البيض، ما دفع 25 برلمانيا يهوديا إلى المطالبة برحيله. وفي الرسالة التي وجهها إلى الرئيس الأميركي نواب ديموقراطيون بينهم آدم شيف الذي أشرف على التحقيق لعزل ترامب «بصفتنا أعضاء يهود في الكونغرس نطلب منكم إعفاء ستيفن كيلر من مهامه فورا». وأضاف البرلمانيون أن «دعمه الموثق لقومية العرق الأبيض والمعادي بقوة للمهاجرين غير مقبول إطلاقا». وكان أكثر من 100 عضو ديموقراطي في الكونغرس وجهوا دعوة مماثلة بعد نشر هذه الرسائل الالكترونية الشهر الماضي من قبل منظمة «ساذرن بوفرتي لوو سنتر» التي تراقب المجموعات المتطرفة في الولايات المتحدة. وهناك أكثر من 900 رسالة بعثها ميلر في 2015 و2016 عندما كان يبلغ من العمر 34 عاما إلى رؤساء تحرير موقع «برايتبارت» الإخباري اليميني القومي. وفي الرسائل التي لم ينف مستشار ترامب صحتها، يتقاسم روابط تقود إلى مواقع الكترونية لليمين المتطرف ويربط الهجرة بالعنف. وأوصى أيضا بذكر كتاب «كان دي سان» (معسكر القديسين) للروائي الفرنسي جان راسباي المشهور في أوساط اليمين المتطرف يروي فيه تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى الكوت دازور ويستوحي من نظرية تحمل اسم «الاستبدال الكبير». وفي تصريحات لإذاعة «أن بي أر»، أعلنت كيم شريير وهي واحدة من أعضاء البرلمان الـ25 اليهود الذين وقعوا الرسالة «صدمت لهذه الرسائل ومضمونها لكن للأسف لم اتفاجأ». وأضافت «أعتقد أن أيا منا لم يفاجأ لرؤية أن هذا الكم الكبير من التعليقات الصادرة عن ستيفن ميلر متأصلة في خطاب معاد للسامية مرتبط بتفوق البيض».