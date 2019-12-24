عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: لوح الرئيس العراقي برهم صالح بالاستقالة من منصبه اذا لم تتم تسمية مرشح انتقالي لرئاسة الوزراء تقبله اغلبية الشعب العراقي خلفا لعادل عبدالمهدي المستقيل، وفقاً لما قاله مصدر مقرب من مكتب الرئيس لشبكة «سي ان ان» الاميركية مشترطا عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية.

وفي خطاب موجه الى رئيس البرلمان في 22 ديسمبر اكد صالح ان أياً من الأسماء التي طرحتها الأحزاب الرئيسة غير مقبولة، مشدداً على انها لا تلبي مطالب المتظاهرين وأن المشرعين في البرلمان العراقي بحاجة الى اخذ ذلك في الاعتبار. والاحد طلب الرئيس العراقي من البرلمان تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر التي سيكلف مرشحها بتشكيل الحكومة مضيفا انه تلقى طلبا من «تحالف البناء» لترشيح وزير التعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال قصي السهيل لتشكيل الحكومة الجديدة ولحسم الخلاف السياسي بشأن الكتلة الأكبر في البرلمان، اصدرت المحكمة الاتحادية قرارا ردا على طلب رئاسة الجمهورية تقول فيه ان الكتلة الأكبر هي التي تتألف من قائمة واحدة او من قائمتين او اكثر عند عقد الجلسة الأولى للبرلمان ويعيش البرلمان صراعا بين تحالفي «البناء» و«سائرون» اللذين يتمسك كل منهما بأنه الكتلة الاكبر. في غضون ذلك استعادت الاحتجاجات زخمها في العراق امس مع تظاهرات وقطع طرقات وجسور بالاطارات المشتعلة جنوباً، تنديداً بالطبقة الحاكمة التي فشلت حتى الآن بالاتفاق على تسمية رئيس جديد للوزراء وبالنفوذ الايراني. وبدأ العصيان المدني في مدن الديوانية والناصرية والحلة والكوت والعمارة، في جنوب البلاد، حيث اغلقت المدارس والدوائر الحكومية ابوابها.

واستمر المتظاهرون بالاحتشاد في العاصمة عند جسري السنك والأحرار. وكان ثمانية متظاهرين على الأقل اصيبوا بحالات اختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع، بعد مواجهات ليل الأحد مع قوات الأمن في ساحة الوثبة، وسط بغداد، وفقا لمصادر امنية وطبية. لذلك، فرضت قوات الأمن اجراءات مشددة امس في بغداد، خصوصاً بعدما اقدم محتجون على قطع طريق سريعة رئيسية بشرق المدينة، اعيد فتحها في ما بعد. وشهدت مدينة العمارة انفجار ثلاث عبوات صوتية استهدفت احداها منزل عنصر في «أنصار الله الأوفياء»، احد فصائل الحشد الشعبي، من دون وقوع ضحايا وفقا لمصدر في الشرطة. وفي الناصرية، قال الناشط المدني علي منجل «سنواصل احتجاجاتنا السلمية في الناصرية ومدن المحافظة، رداً على تأخر رئيس الجمهوية في تسمية رئيس جديد للحكومة». وأضاف «موقفه زاد الطين بلة وقد يعرض البلاد لأزمة مضاعفة ومزيد من الدم».

