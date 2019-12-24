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الجزائر- الوكالات: اعلن التلفزيون الحكومي الجزائري امس وفاة رئيس اركان الجيش النافذ الفريق احمد قايد صالح احد اعمدة السلطة في الجزائر منذ 1962، عن 79 عاما نتيجة اصابته بسكتة قلبية. وقايد صالح كان الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في ابريل تحت ضغط التظاهرات، وحكم البلاد فعليا حتى انتخاب عبدالمجيد تبون رئيسا في 12 ديسمبر.

وقالت مقدمة قناة الجزائر3 للتلفزيون الرسمي وهي تتلو بيانا لرئاسة الجمهورية ان «نائب وزير الدفاع رئيس اركان الجيش توفي صباح الاثنين بسكتة قلبية». وأوضح التلفزيون ان رئيس الجمهورية وزير الدفاع عبدالمجيد تبون اعلن حدادا وطنيا لثلاثة ايام في البلاد، ولسبعة ايام في المؤسسة العسكرية.

وكلف الرئيس تبون اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية قيادة اركان الجيش بالنيابة خلفا للفريق قايد صالح. أصدرت رئاسة الجمهورية امس بيانا نعت فيه رئيس اركان الجيش الوطني الفريق احمد قايد صالح، معتبرة انه «أوفى بالعهد في فترة من اصعب الفترات التي اجتازتها البلاد».

وكان صالح المولود في ولاية باتنة بالعام 1940، من الرجال المقربين للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الا انه مع تنامي موجة الاحتجاجات في البلاد ضد ترشح الأخير لولاية رئاسية خامسة، اعلن ان الجيش هو «الضامن للاستقرار». وبعدها بنحو اسبوع قدم بوتفليقة استقالته في 2 ابريل نيسان الماضي، بعد اقتراح صالح تطبيق المادة 102، التي تقضي بعزل الرئيس حال عدم قدرته على اداء مهامه. وتعرض صالح لانتقادات من قبل المشاركين في الاحتجاجات المُستمرة في الجزائر، الذي رفضوا تدخل الجيش في مجريات الحياة السياسية في فترة ما بعد بوتفليقة.

وتصاعدت وتيرة الانتقادات نتيجة اصرار صالح على اجراء الانتخابات الرئاسية (12 ديسمبر كانون الأول الجاري). وتأتي وفاة صالح بعد ايام قليلة من تنصيب رئيس الوزراء الأسبق عبدالعزيز تبون رئيساً للجزائر.

وشارك قايد صالح في حرب التحرر الوطني للجزائر من الاستعمار الفرنسي عندما كان في سن السابعة عشرة، وانخرط في الجيش الجزائري في 1962.

