عربيات ودوليات

اتهم علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال ما وصفه بـ«الدولة العميقة» بالوقوف امام كل اصلاح ونمو لأي نظام قائم، موضحا ان الدولة العميقة هي مجموعة من الأشخاص والسياسات تحاول ان تقف ضد الاصلاح وتظهر دائما عقب الثورات.

وقال عبدالعال خلال الجلسة العامة للمجلس امس ان مشروع قانون تنظيم «الادارة المحلية» اهم بكثير من مناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ او مجلس النواب، واصفا الادارة المحلية بأنها مصنع تدريب واعداد الكوادر للمجالس النيابية والجهات التنفيذية في الدولة وأوضح انه عقب اقرار مشروع القانون واجراء الانتخابات المحلية، سيصبح لدينا نحو 60 الف كادر من الشباب تم دخولهم في قاعدة الادارة المحلية،ـ على مستوى الجمهورية، ضاربا المثل بدولتين حققتا التنمية الشاملة من خلال اعداد ادارة محلية قوية احدهم اوروبية والأخرى عربية وأكد ان تأجيل مناقشة مشروع قانون «الادارة المحلية» يرجع الى ترتيب الأولويات، مشيرا الى ان الأولية كانت لقوانين ترتيب البنية التشريعية للاصلاح الاقتصادي، مشددا على ان المجلس مؤسسة من مؤسسات الدولة ويتحرك وفقا للمصلحة العامة ولما تفرضه اولويات الدولة المصرية.

وردا على مخاوف النواب بشأن موعد اجراء انتخابات الادارات المحلية في حال الموافقة على مشروع القانون، وأوضح عبدالعال انه ليس هناك علاقة بين موعد اجراء انتخابات المحليات والموافقة على مشروع القانون، مؤكدا ان المجلس لا علاقة له بتحديد موعد انتخابات المجالس المحلية، كما اشار عبد العال الى المشكلات في تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الأمر يتعلق بارادة المنفذ وهي المحليات التي ترفض ذلك، لافتا الى ان هناك طلب بتعديل القانون لتوضيح معنى كلمة «التخوم» والتي لا تحتاج لتعديل تشريعي لتوضيحها، وهى «مماحكات» للمنفذين تشبه مقولة «الختم مش واضح» او «طابع الدمغة به جزء مقطوع»، هذا فساد اداري وأضاف ان الحكمة تقضي باصدار مشروع القانون لتطوير الادارة المحلية، فهي اساس من «حوكمة الادارة»، مشيرا الى ان الرأي العام يفسر تعطيل اصدار القانون بأنه يعد تسترا على الفساد في المحليات.

