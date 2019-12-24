عربيات ودوليات

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أكد السياسي المصري موسى مصطفى موسى رئيس حزب «الغد» والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، انه لا يعتزم تكرار التجربة وأنه منحاز ومؤيد للرئيس عبدالفتاح السيسي في فترة رئاسية جديدة لاتمام ما بدأه من نهضة شاملة في كافة المجالات.

وأكد موسى في حوار مع «النهار» ان حزب «الغد» جاهز لخوض الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة المقبلة «البرلمان والشيوخ والمحليات» وأن الحزب في حالة تطوير دائم، ويتوسع بفتح مقرات جديدة في كافة المدن والقرى المصرية، كما انه يتوسع بين القواعد الشبابية في كل مكان.

ونفى موسى صفة المعارضة عن الارهابيين الهاربين للخارج، وقال انهم خونة ومطلوبون للعدالة وبعضهم مدان بقتل المصريين، مؤكدا ان مصر تعيش في احسن حالاتها من حيث الحرية والديموقراطية، مطالبا الأحزاب بأن تكون على قدر المسؤولية وتصطف في خندق الدولة، كما شدد على ضرورة حل الأحزاب الدينية معتبرا ان وجوها خطأ كبير ويجب تصويبه... فالى نص الحوار:

? مصر مقبلة على استحقاقات انتخابية مهمة في2020، ماذا جهزتم لخوضها؟

? لدينا ثلاثة استحقاقات قادمة وهي انتخابات مجلس النواب والشورى والمحليات وسوف نشارك فيها جميعا ونسعى للحصول على 60 مقعدا في البرلمان المقبل، اما عن المحليات فلدينا قوائم وأسماء قادرة على المشاركة والحصول على ثقة الناخبين وسوف نقوم بتحديثها ودعمها بعد الاعلان عن قانون المحليات ولدينا ثقة كبيرة في هذه الأسماء ولدينا امل كبير جدا في ظل وضع الحزب السياسي وتواجده في الشارع ان يكون لدينا نواب في البرلمان ومجلس الشيوخ والمجالس المحلية.

? هل انت راض عن انتشار الحزب وتواجده في الشارع؟

? حزب «الغد» له مكان مهم في الشارع، بعد التوسعات التي قام بها افقيا ومتواجد في معظم المحافظات، وأمانات الحزب كلها فعالة، وكل امين حزب يعتبر رئيس حزب في امانته ولديه صلاحيات قي اتخاذ القرارات بما يتوافق مع سياسة الحزب وهذا من خلال التواصل مع المواطنين في الشارع.

? هل هناك خطة بعينها لتطوير اداء الحزب؟

? التطوير فعل يومي، نحن في منافسة دائمة مع احزاب اخرى من اجل الصالح العام، والتقصير عن تطوير الأداء يخرجك من المنافسة السياسية ويجعلك حزبا هامشيا غير ذي جدوى، ولهذا يسعى الحزب دائما لتطوير نفسه من اجل الوصول للشعب كله وخاصة فئة الشباب، ولدى الحزب خطة طموحة وواضحة وهي الرأسمالية الوطنية والتي تستهدف اصلاح الأحوال الاقتصادية لأكثر من 3 ملايين شاب مصري وانشاء الف مصنع مملوكة للدولة، على ان يساهم الشباب فيها من خلال طرح اسهم بتلك المصانع باسم الشباب وليكن قيمة السهم الف جنيه، مع العمل على تطويرها، مما يوفر حياة كريمة تتناسب مع تغيير الظروف الاقتصادية في البلد.

? كيف تقيم موقف الأحزاب مما يحدث على الساحة السياسية؟

? الأحزاب تعيش حالة غير مسبوقة من الحرية وكلها احزاب وطنية تعي جيدا الظروف التي تمر بها البلاد وهي في خندق واحد مع الدولة لأننا في مرحلة بناء تتطلب تكاتف الجميع من اجل هدف اسمى هو بناء مصر القوية، كما ان الدولة المصرية اعطت الحرية الكاملة لهذه الأحزاب من اجل تمثيل معارضة بناءة، والحرية التي حصلت عليها الأحزاب الآن لم تحصل عليها من قبل، والرئيس السيسي يعطى الفرصة كاملة لمشاركة الأحزاب في بناء الدولة وتحالف الأحزاب المصرية على تواصل مع كافة مؤسسات الدولة، ومن الممكن ان تقوم الأحزاب بدور اكبر من ذلك، ولكن الأوضاع المالية تحد من حركتها على الساحة السياسية، ومن هنا اعتبر ان لجوء بعض الأحزاب الى تجميد نشاطها او محاولة عرقلة مسيرة البناء بتصيد الأخطاء، نوعا من الخيانة، كما ان هناك احزاب ذات صبغة دينية يجب ان تحل لأن وجودها كان خطأ من البداية يجب تصويبه عن طريق المحكمة المختصة فمصر بلد القانون.

? كيف تصف ما يحدث من السياسيين الهاربين في الخارج من هجوم على مصر؟

? هؤلاء ارهابيون اجرموا في حق مصر ومطلوبون للعدالة ومنهم مدانون في اعمال ارهابية راح ضحيتها مصريين من الجيش والشرطة والمدنيين، فبالتالي نتحدث عن خونة وليسوا سياسيين، قولا واحدا ليس لدينا ما يطلق عليه معارضة خارجية، لدينا بعض المارقين والخونة وكل دورهم وما يقومون به لا يتعدى زوبعة في فنجان، والتجرؤ على الدولة ورموزها، وكلنا يعلم من وراءهم وماذا يريدون من مصر.

? هل تعتزم تكرار خوض الانتخابات الرئاسية؟

? لا، لن اكررها مرة اخرى، فقرار خوضي الانتخابات الرئاسية السابقة امام الرئيس عبدالفتاح السيسي من قبل كان قرارا وطنيا خالصا، وأدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسة جديدة لاستكمال ما بدأه من مشروعات قومية.

? ما دور الأحزاب في مواجهة اشاعات تروجها وسائل التواصل الاجتماعي؟

? الاشاعات اصبحت مشكلة كبيرة في ظل توغل الشبكة العنكبوتية في كل شيء، ودعينا نكون واقعيين ونقول انه لا توجد مقدرة في التحكم في تلك الاشاعات في اي مكان في الدنيا، لكن في الحالة المصرية، الشعب يعي جيدا ما يحاك لوطنه ودائما شديد الحرص على استقرار البلاد وهذا ما يجعل الاشاعات مجرد زوبعة في فنجان، فالشعب المصري الذي اكتوى بنيران الفوضى عقب احداث 25 يناير لن يستسلم للشائعات مرة اخرى، ولكن يجب علينا كقوى فاعلة في المجتمع من احزاب ومفكرين وسياسيين وأيضا الدولة ان تستثمر مواقع التواصل لتحقيق المصلحة العامة في تثقيف وتوعية الناس بما يحدث من نهضة في بلدهم.

