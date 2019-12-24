وطن النهار

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، ان برّ الوالدين يعد من أفضل وأطيب الأعمال والقربات التي يتقرّب بها الإنسان إلى ربّه وأيسر الطرق المؤدّية إلى كنوزٍ من الحسنات ورضا من الخالق، مشيرا إلى أنه طريقٌ ممتازٌ لتكفير الذنوب والسيئات والخطايا.

وقال شعيب في كلمة ألقاها بالإنابة عن وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال الحفل الختامي الذي أقيم مساء يوم الاربعاء الموافق 18 ديسمبر الحالي في قاعة البركة لتكريم كوكبة من أبناء وبنات الكويت البررة والفائزين بمسابقات جائزة الابن البار بحضور ضيوف من دول مجلس التعاون والدول العربية، ان البرّ يُرضي الإنسان والديه ومَن اعتنوا به منذ صغره، وفي ذلك جزاءٌ قليلٌ لما قدّماه للإنسان منذ ولادته إلى أنْ كبر وصار على ما هو عليه وهذه المسابقة ماهي الا وسيلة لابراز بعض النماذج من ابناء الكويت البررة بالوالدين والبررة بالوطن فالمجتمع الكويتي مجتمع بار وجبل على الانسانية والعمل الخيري.

وأشار إلى إن العمل التطوعي يتمثل بالروابط التي تقوم على القيم الاجتماعية الحميدة كالبر والثقة والصدق والتعاون والتراحم والتكافل، كما انه يشكل الرابطة التي يجد المواطنون فيها أنفسهم كأفراد ومجموعات ويسعون فيها لتحقيق ذاتهم ومصالحهم المرتبطة بمصالح المجتمع الذي يعيشون فيه، كما أن التحدي يكمن في توظيف رأس المال الاجتماعي في ثورة علمية تقـنية وسلوكية والتي بدونها لا يمكن تنفيذ السياسات التي تقوم على البحث العلمي والمشاريع التي تخدم المصالح العامة.

وأضاف: «اننا نفخر جميعا بالمكانة المرموقة والمتميزة التي احتلتها الكويت في مجالات العمل الانساني المختلفة نظير دعمها للعديد من دول العالم على المستوى المحلي والاقليمي والقاري والدولي التي نالت الاستحسان والإشادة من جميع دول العالم وتوجت هذه المكانة هيئة الامم المتحدة بتسمية صاحب السمو أمير البلاد بلقب قائد العمل الانساني والكويت مركزا دوليا للعمل الانساني».

وتابع: «هنا لابد وان نشيد بالدور الذي تقوم به مبرة ابراهيم البغلي للابن البار والتي تعد من المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الأهلي التطوعي والتي تعمل في عدة مجالات لخدمة ودعم البررة على جميع المستويات سواء للوطن أو للوالدين أو للمجتمع»، معربا عن جزيل شكره الى رئيس المبرة إبراهيم البغلي على حرصه سنويا على اقامة هذه الجائزة، والشكر موصول الى اعضاء اللجان المنظمة لها، حيث تعد من المشاريع المجتمعية والدينية والتوعوية والإعلامية الرائدة في الدولة لمساهمتها في تعزيز دور الأفراد وتنمية العلاقات الأسرية ودور المؤسسات الخيرية في ترابط المجتمع الكويتي والمشاركة في تفعيل العمل التطوعي وتوعية المجتمع باحتياجات كبار السن وتعزيز وتأكيد السلوك الإلزامي لدى الأبناء للمساهمة الفعالة في دمجهم وتعزيز دور كبار السن في المجتمع.

من جانبه، قال ريئس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وراعي جائزة البغلي للابن البار العم ابراهيم البغلي: «يسعدني اللقاء بكم في الحفل الختامي لفعاليات جائزة البغلي للابن البار لعام ????م بحضور نخبة من أبناء الكويت البررة من الذين نذروا أنفسهم وسخروا جهودهم وعملوا على تقدم ورقي دولة الكويت في شتى المجالات، والفائزين في مسابقات الجائزة المختلفة لعام ????م لتكريمهم برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وحضور ضيوفنا الأشقاء من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة الذين شرفونا بحضورهم المتميز متمنين لهم طيب الإقامة في دولة الكويت الحبيبة .

وأكد في كلمة القاها بالانابة عنه نائب رئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار نجله الاستاذ رائد ابراهيم البغلي: أن تعزيز فضيلة بر الوالدين وكبار السن والوطن بين أفراد المجتمع تعتبر من الأهداف الرئيسية التي تسعى المبرة لتحقيقها لتأصيل الأمن الاجتماعي والتنشئة الإيجابية للأبناء، لذلك تحملنا مسؤوليتنا الأدبية والمجتمعية في رعاية جميع أنشطة وفعاليات الجائزة للسنة الثالثة عشرة على التوالي حيث لمسنا حرص وتفاعل أفراد المجتمع على المشاركة مما يؤكد ويعكس مدى الوعي بأهمية البر بالوالدين وكبار السن والأقارب الذين أخذنا على عاتقنا توفير الحياة الكريمة لهم. وأشار إلى ضرورة تعميق البر في الوطن بالتنسيق مع عدد من الجهات العاملة في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية والخاصة، وذلك تأكيداً للسياسات العامة والقرارات والإجراءات التنفيذية لوزارة الشؤون الاجتماعية بشأن تعزيز العمل الخيري والتطوعي، وانطلاقاً من الخاصية التي تتمتع بها دولة الكويت كمركز للعمل الإنساني والخيري والتطوعي ما نتج عنها توفير الدعم الكامل لأفراد ومؤسسات المجتمع المدني للعمل والتعاون للوصول إلى أعلى درجة من الجودة والتميز في تحقيق وتنفيذ التوجهات التنموية للدولة بشأن تعزيز وترسيخ العمل الخيري والإنساني والتطوعي في المجتمع الكويتي.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز ورعاية كبار السن بدولة قطر الشيخ مبارك بن عبدالعزيز آل خليفة: انه «من دواعي سرورنا المشاركة في حفل تكريم ابناء وبنات الكويت البررة بمسابقة البغلي للابن البار احد مشاريع المبرة التي من أبرز ملامح نجاحها ووصولها الى نسختها الثالث عشر ولها ابلغ الأثر في نفوس من استهدفتهم هذه المسابقة المباركة، مضيفا أن «المسابقة ساهمت في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والانساني والتطوع في الكويت، كما يطيب لنا تكريمهم لنا في هذا الحفل الذي نعيشه معكم احاسيس مفعمة وسعادة الآباء عندما يكرم ابناؤهم وينالون التقدير والعرفان على ما يقدموه للمجتمع من افكار نيرة وجهود خيرة لرفعة وتقدم وطنهم.

وتابع: «المشاركة في مختلف أنشطة وفعاليات الجائزة تعكس حرص وتفاعل جميع افراد المجتمع ووعيهم في بر الوالدين وكبار السن تقديرا وعرفانا على ما قدموه لأسرهم واوطانهم»، مردفا بالقول: «إنا نتطلع لدور مبرة البغلي الكريمة ومركز احسان في قطر يدرك اننا ننطلق من قيم ومفاهيم مشتركة نابعة من مبادئ ديننا الحنيف وعادات المجتمع الخليجي الواحد، متطلعين لتعميق ودعم العلاقات من خلال شراكات وتعاون مثمر لدى الجهتين، وتتويج لقاءاتنا المباركة بعقد اتفاقيات ثنائية تعود بالنفع للجهات المستهدفة، ونحظى من خلالها بتبادل الخبرات والامكانيات بما يخدم فئة كبار السن في بلداننا». من ناحيته، أكد وزير التربية السابق د. أحمد المليفي في كلمة نيابة عن أبناء الكويت البررة المكرمين، ان مسابقات جائزة الابن البار تحمل رسالة إنسانية خالدة لخدمة اجتماعية متميزة، مؤكدا ان الوفاء رسالة الى الجميع لاسيما الاجيال القادمة بان ما يعمل به الفرد بهذا الشأن سيناله في المستقبل، مشيرا إلى ان البر في الوطن قضية مهمة جدا يجب ان نعمل عليه ونؤدي واجبنا كل في موقعه ودائرته، معربا عن شكره للبغلي وعائلته الكريمة التي تعمل على تعزيز هذا المفهوم بين المجتمع الكويتي وغرسه في نفوس الجيل الصغير.

من جهته، ألقى جمال طاهر كلمة الفائزين التي اكد فيها ان الجائزة جسدت اسمى معاني عمل الخير سواء كان على المستوى المؤسسي او الفردي في بلد الانسانية، لافتا الى ان اهل الكويت جبلوا على التمسك بالقيم الانسانية جيلا بعد الآخر، مبينا ان بر الوالدين يعتبر من أسمى ما يتمتع به المجتمع الكويتي استنادا للقيم الانسانية والعادات الاصيلة التي اوصى بها ديننا الحنيف.

