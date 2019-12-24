وطن النهار

يسعدني اللقاء بكم في الحفل الختامي لفعاليات جائزة البغلي للابن البار لعام 2019م بحضور نخبة من أبناء الكويت البررة من الذين نذروا أنفسهم وسخروا جهودهم وعملوا على تقدم ورقي دولة الكويت في شتى المجالات، ومع الفائزين في مسابقات الجائزة المختلفة لعام 2019م، لتكريمهم برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وحضور ضيوفنا الأشقاء من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة الذين شرفونا بحضورهم المتميز متمنين لهم طيب الإقامة في دولة الكويت الحبيبة.

لقد تشرفنا برعايتنا لجائزة البغلي للابن البار أحد مشاريع مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وذلك منذ انطلاقتها في عام 2007م وحتى النسخة الثالثة عشرة منها في عام 2019م، الأمر الذي يسعدنا ونحن نسهم بدعم عمل زملائنا وأبنائنا، ومساعدتهم في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي في دولة الكويت الحبيبة.

إن تعزيز فضيلة بر الوالدين وبر كبار السن، وبر الوطن بين أفراد المجتمع تعتبر من الأهداف الرئيسة التي تسعى مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار لتحقيقها لتأصيل الأمن الاجتماعي والتنشئة الإيجابية للأبناء، لذلك تحملنا مسؤوليتنا الأدبية والمجتمعية في رعاية جميع أنشطة وفعاليات الجائزة للسنة الثالثة عشرة على التوالي حيث لمسنا حرص وتفاعل أفراد المجتمع على المشاركة مما يؤكد ويعكس مدى الوعي بأهمية البر بالوالدين وكبار السن والأقارب الذين أخذنا على عاتقنا توفير الحياة الكريمة لهم وتعميق البر في الوطن بالتنسيق مع عدد من الجهات العاملة في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية والخاصة وذلك تأكيداً للسياسات العامة والقرارات والإجراءات التنفيذية لوزارة الشؤون الاجتماعية بشأن تعزيز العمل الخيري والتطوعي، وانطلاقاً من الخاصية التي تتمتع بها دولة الكويت كمركز للعمل الإنساني والخيري والتطوعي مما نتج عنها توفير الدعم الكامل لأفراد ومؤسسات المجتمع المدني للعمل والتعاون للوصول إلى أعلى درجة من الجودة والتميز في تحقيق وتنفيذ التوجهات التنموية للدولة بشأن تعزيز وترسيخ العمل الخيري والإنساني والتطوعي في المجتمع الكويتي.

إن الاهتمام بالعمل الخيري والإنساني والتطوعي والذي يحظى برعاية ومتابعة صاحب السمو حفظه الله ورعاه يؤكد بأن التوجه الذي سارت عليه مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار منذ 13 عاماً مضت وحتى يومنا هذا يتجه الوجهة الصحيحة في ترسيخ مبادىء وتعزيز أركان العمل التطوعي بين أفراد ومؤسسسات المجتمع المدني والخيري والخاص، ونتج عن ذلك التكريم السامي الذي حصلت عليه بتقليدي وشاح الكويت للبصمة الإنسانية من قبل حضرة صاحب السمو والذي تم اختياره من قبل جمعية ملتقى الكويت الخيري مع مجموعة من الشخصيات العاملة في المجال التطوعي و الخيري والإنساني في دولة الكويت

الأمر الذي وضعنا أمام تحد ومسئولية لتنفيذ المشاريع والأنشطة والبرامج التطوعية والتوعوية عن طريق تأكيد مبدأ الشراكة المجتمعية، وتشجعنا للمحافظة على هذه المكتسبات وتفعيلها تجاه ترسيخ العمل التطوعي، وبأهمية ترجمة السياسات العامة لدولة الكويت بشأن تعزيز وتنمية فضيلة البر بجميع اشكاله بين أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دولة الكويت الحبيبة.

يسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والتهاني لجميع أبنائنا وإخواننا الفائزين والمكرمين، والشكر موصول لجميع أفراد المجتمع لحضورهم ومشاركتهم في جميع المسابقات والفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها ضمن فعاليات الجائزة لعام 2019م .

ختاماً يسرني أن أتقدم بتحية إعزاز وإكبار إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الأمين حفظه الله وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر على ما يولونه من رعاية متميزة للقضايا الشبابية وتلك المتعلقة برعاية وتأهيل وخدمة كبار السن في هذا العهد الزاهر الذي احتلت فيه دولة الكويت الحبيبة المكانة المرموقة والمتميزة في مجالات العمل الإنساني المختلفة نظير دعمها للعديد من دول العالم على المستوى المحلي والإقليمي والقاري والدولي والتي نالت الاستحسان والإشادة من جميع دول العالم وتوجت هذه المكانة هيئة الأمم المتحدة بتسمية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه بلقب القائد الإنساني، وجعلت من الكويت مركزاً دولياً للعمل الإنساني .

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لوزير الشؤون الاجتماعية لرعايته الكريمة لمسابقات جائزة الابن البار لعام 2019م، كما أشكر كل المؤسسات والوزارات الحكومية والجمعيات الأهلية ذات العلاقة بأنشطة ومسابقات وفعاليات الجائزة، وجميع الفرق التطوعية،ووسائل ورجال الصحافة والإعلام. والشكر موصول للسيد علي حسن رئيس اللجنة العليا للجائزة وجميع رؤساء وأعضاء فرق العمل المنبثقة عن اللجنة لدعمهم لعمل وفعاليات الجائزة، متمنياً أن يستمر اللقاء معكم دائماً وأبداً ودولة الكويت تزهو بمعالم ومظاهر النهضة والتقدم والرقي في شتى المجالات.

