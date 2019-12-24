دوليه

قدم أتلتيك بلباو أفضل هدية لبرشلونة في عيدي الميلاد ورأس السنة، وذلك باجباره مضيفه ريال مدريد على الاكتفاء بالتعادل السلبي اول من أمس في المرحلة 18 من الدوري الإسباني، ما جعل النادي الكاتالوني يدخل الى العطلة التقليدية وحيدا في الصدارة. ومن جهته، أفاد أتلتيكو مدريد وصيف البطل على أكمل وجه من سقوط خيتافي السبت أمام فياريال 0-1، للصعود الى المركز الرابع بفوزه على مضيفه ريال بيتيس 2-1 بفضل البديل السوبر الأرجنتيني أنخل كوريا.وبعد أن وضعا خلفهما مباراة الكلاسيكو المؤجلة من المرحلة العاشرة والتي انتهت بالتعادل السلبي الأربعاء في «كامب نو»، وما ترافق معها من احتجاجات الكاتالونيين المطالبين بالانفصال عن إسبانيا، سيدخل برشلونة وريال الى عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة والأول في الصدارة وحيدا بفارق نقطتين بعد فوزه السبت على ألافيس 4-1، مستفيدا من اكتفاء غريمه الملكي بالتعادل الثالث تواليا.

وكان النادي الملكي الطرف الأفضل وحصل على عدد من الفرص لافتتاح التسجيل، أبرزها للألماني توني كروس الذي انفرد بالحارس أوناي سيمون، لكن الكرة ارتدت من وجه الأخير والى العارضة (19)، في وقت اعتمد بلباو على الهجمات المرتدة السريعة التي كانت خطيرة على مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، لاسيما عبر إينياكا وليامس.

وواصل ريال أفضليته إلا أنه عجز عن الوصول الى الشباك، ليدخل الفريقان غرف الملابس وهما على المسافة ذاتها وبنتيجة سلبية لا تعكس مجريات اللقاء لاسيما من جهة فريق زيدان الذي واصل على المنوال ذاته في الشوط الثاني دون نجاح أمام المرمى حتى صافرة النهاية بل كاد أن يتلقى هدفا في الوقت بدل الضائع لولا تألق كورتوا في مواجهة رأسية البديل أسيير فياليبر (6+90).

واستفاد أتلتيكو على أكمل وجه من سقوط خيتافي ليتقدم الى المركز الرابع بفوزه على مضيفه بيتيس 2-1 بفضل البديل السوبر أنخل كوريا الذي أصبح أكثر بديلا تسجيلا للأهداف منذ بداية موسم 2015-2016 بـ13 هدفا بحسب موقع «أوبتا» للاحصاءات. ورفع أتلتيكو رصيده الى 32 نقطة وصعد الى المركز الرابع. وبعدما عانى للوصول الى الشباك في الدقائق الـ45 الأولى من اللقاء، تنفس أتلتيكو الصعداء في الدقيقة 58 حين نجح البديل كوريا في منحه التقدم، مستفيدا من خطأ فادح للمدافع اليكس مورينو الذي فقد الكرة أمام الأرجنتيني فتقدم بها الأخير وتخطى الحارس جويل روبليس قبل التسديد في الشباك الخالية.

ووجه أتلتيكو الضربة القاضية لبيتيس ملحقا به الهزيمة السابعة هذا الموسم بتسجيله الهدف الثاني عبر ألفارو موراتا بتسديدة من مسافة قريبة إثر عرضية من كوريا بالذات (84)، قبل أن يسجل صاحب الأرض هدف التقليص في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر مارك بارترا.

وعلى غرار أتلتيكو، استفاد ريال سوسييداد من سقوط خيتافي وأصبح خامسا بفوزه المثير على مضيفه أوساسونا 4-3. وحسم ليغانيس مواجهة القاع مع ضيفه إسبانيول وحقق فوزه الثالث لهذا الموسم بتغلبه عليه 2-0.

