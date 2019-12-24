دوليه

جدد لاتسيو تفوقه على يوفنتوس وتوج بالكأس السوبر الإيطالية للمرة الخامسة في تاريخه، بفوزه على البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه 3-1 أول من امس في المباراة التي أقيمت في السعودية للعام الثاني تواليا، وهذه المرة على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض بعد أن أقيمت النسخة السابقة في جدة. وكرر لاتسيو سيناريو نسخة 2017 حين فاز على يوفنتوس 3-2، كما جدد فوزه على الأخير بعد أن ألحق به في السابع من الشهر الحالي هزيمته الوحيدة في الدوري المحلي بالفوز عليه 3-1 أيضا، حارما فريق «السيدة العجوز» من الاحتفاظ بالكأس وتعزيز رقمه القياسي بتتويج تاسع. واستحق فريق المدرب سيموني إينزاغي هذا التتويج، إذ كان صاحب هدف السبق عبر الإسباني لويس ألبرتو (16)، قبل أن يعادل الأرجنتيني باولو ديبالا (16)، إلا أن الكلمة الأخيرة كانت لممثل العاصمة بفضل هدف رائع للبوسني سيناد لوليتش (73) ثم آخر أروع من ركلة حرة للبديل دانيلو كاتالدي (4+90).

وأضاف لاتسيو لقب هذا العام من المسابقة التي تجمع سنويا بين بطلي الدوري والكأس المحليين، الى ألقاب 1998 و2000 و2009 و2017 من أصل ثماني مشاركات. وكان إينزاغي فخورا بفريقه الذي «قام بشيء ساحر» بحسب تصريح لشبكة «راي» الإيطالية، مضيفا «الفوز على يوفنتوس مرتين في قرابة أسبوعين، فهذا أمر لا يصدق. أعتقد أنه كان فوزا آخر مستحقا لفريق قوي لطالما آمن بأفكارنا، وهؤلاء الشبان يستحقون ذلك». ورفض إينزاغي الحديث عن منافسة يوفنتوس على لقب الدوري، بالقول «لننسى لقب الدوري الآن، علينا العمل من أجل الاستمتاع بأمسيات مماثلة». وتسلم لاتسيو الكأس من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الذي قال «نفخر جميعا في هذه الليلة بأن نستضيف حدثا كرويا عالميا كنهائي السوبر الإيطالي الذي يجمع بين فريقين عريقين لهما سمعة كبيرة على مستوى كرة القدم العالمية، وهو تأكيد مستمر للقيمة التي تمتلكها المملكة وقدرتها على استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية على مستوى العالم، لتصبح وجهة رياضية دولية يشهد لها العالم أجمع».

وأضاف «أهنئ فريق لاتسيو الإيطالي بحصوله على هذا اللقب الكبير، حيث حظينا اليوم بسهرة كروية ممتعة بهذا الحضور الجماهيري الكبير، الذي حضر ليشهد هذه المباراة وهؤلاء النجوم العالميين من هنا من أرض المملكة».وتأتي إقامة الكأس السوبر ضمن مسعى سعودي لزيادة النشاطات الرياضية، في إطار «رؤية 2030» التي تأمل من خلالها الرياض الى تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات العامة.

وإضافة الى الكأس السوبر الإيطالية، ستستضيف السعودية مسابقة الكأس السوبر الإسبانية في الأعوام الثلاثة المقبلة بدءا من يناير المقبل بمشاركة أربعة فرق. وستقام الكأس الإسبانية بين الثامن من يناير المقبل و12 منه، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك بنظام جديد بمشاركة أربعة فرق هي برشلونة وريال مدريد أتلتيكو مدريد وفالنسيا، ومباراتي نصف نهائي تليهما مباراة نهائية بين الفائزين على الكأس السوبر.واستضافت المملكة في الآونة الأخيرة الكثير من الأحداث الرياضية الدولية، إن كان في كرة القدم أو المضرب والفورمولا إي المخصصة للسيارات الكهربائية مئة بالمئة، وبطولة العالم للفورمولا واحد للزوارق السريعة والملاكمة.

