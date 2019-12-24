دوليه

حقق نابولي فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد جينارو غاتوزو وجاء قاتلا على مضيفه ساسوولو 2-1، فيما تفوق أتالانتا على ضيفه ميلان ودك شباكه أول من امس بخماسية نظيفة ضمن منافسات المرحلة 17 من الدوري الايطالي، ملحقا به احدى أسوأ هزائمه في «سيري أ» منذ قرابة العقدين من الزمن.

وبعد أن استهل مشواره كخلف لمعلمه كارلو أنشيلوتي بالخسارة أمام بارما (1-2)، حقق غاتوزو فوزه الأول كمدرب لنابولي وجاء على ساسوولو خارج القواعد بهدف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.ودخل نابولي اللقاء وفي رصيده 21 نقطة من المراحل الـ16 الأولى بعدما فشل في تحقيق الفوز في مبارياته الثماني الأخيرة.

ووجد نابولي نفسه متخلفا بعد نصف ساعة على بداية اللقاء بهدف رائع للعاجي حامد جونيور تراوري (29).وانتظر رجال غاتوزو حتى الدقيقة 57 لادراك التعادل بواسطة البرازيلي ألن بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة.وأعطى هذا الهدف الدفع المعنوي للاعبي نابولي الذين هددوا مرمى مضيفهم في أكثر من مناسبة من دون النجاح في الوصول الى الشباك حتى بعد دخول البلجيكي دراير مرتنز بدلا من البولندي أركاديوش ميليك في ربع الساعة ألأخير، وذلك حتى الدقيقة 81 حين اعتقد الإسباني خوسيه كاليخون أنه خطف الفوز لفريقه بكرة رأسية لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد الاحتكام الى الاعادة بالفيديو «في أيه آر».

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، خطف البديل المقدوني الشمالي إيلييف إيلماس هدف الفوز لنابولي بكرة رأسية إثر ركلة ركنية (4+90).ورفع نابولي رصيده الى 24 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد ساسوولو عند 19 في المركز الثالث عشر.

وتلقى ميلان أسوأ هزيمة له في الدوري منذ مايو 1998 عندما سقط أمام روما بالنتيجة ذاتها، علما بأن أسوأ هزيمة له على الإطلاق في دوري الأضواء بكافة صيَغِهِ تعود الى نوفمبر 1922 حين سقط على أرضه 0-8. وارتقى أتالانتا الذي أوقعته القرعة مع فالنسيا الاسباني في الدور الثاني من دوري ابطال اوروبا، الى المركز الخامس برصيد 31 نقطة بعدما حققه فوزه التاسع، فيما تجمد رصيد ميلان عند 21 نقطة في المركز العاشر مكتفيا بستة انتصارات هذا الموسم مقابل ثماني هزائم وثلاثة تعادلات.

وحرم بارما ماريو بالوتيلي من الفرحة الكاملة بهدفه الرابع بقميص فريقه الجديد بريشيا، وذلك بادراكه التعادل 1-1 عبر البديل ألبرتو غراسي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. وبقي بريشيا في منطقة الهبوط في المركز المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة، مقابل 25 لبارما في المركز السابع بفارق ثلاث نقاط أمام بولونيا الذي تغلب بدوره على مضيفه ليتشي 3-2 بفضل ثنائية لريكاردو أورسوليني.

