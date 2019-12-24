دوليه

قاد البرازيلي ويليان فريقه تشلسي الى الفوز 2-0 على مضيفه توتنهام في دربي العاصمة لندن، مسجلا الثنائية في لقاء قمة المرحلة 18 من الدوري الانكليزي أول من أمس.ورفع الـ»بلوز» رصيده الى 32 نقطة محققا فوزه العاشر في الدوري هذا الموسم ومعززا مركزه الرابع، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 26 نقطة في المركز السابع متقدما بنقطة يتيمة على مان يونايتد الذي سقط بالنتيجة ذاتها امام مضيفه المتذيل واتفورد. وعانى فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الامرّين بعد أن تأخر 0-2 في الشوط الاول بفضل ثنائية ويليان، قبل أن يكمل اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد الكوري الجنوبي سون هيونغ مين في الدقيقة 62. وهي المرة الاولى في 14 مباراة على أرضه (مع مباراة اليوم)، التي يخسر فيها مورينيو أمام فريق سبق وأن أشرف عليه، حيث سبق وفاز في ثلاث مواجهات ضد تشلسي (مرة حين كان مدربا لانتر الايطالي ومرتين حين أشرف على مان يونايتد)، بحسب موقع «أوبتا» للاحصاءات. وقدم سبيرز اداءا باهتا طيلة اللقاء وانتظر حتى الوقت بدل الضائع (90+7) ليحقق اول تسديدة على المرمى، وسط الدفاع المحكم من رجال المدرب فرانك لامبارد وتفوقهم في معركة خط الوسط.

وافتتح ويليان النتيجة بعد أن نفذ ركلة ركنية سريعة الى زميله الصربي ماتيو كوفاسيتش المتواجد قرب المنطقة، فأعاد الاخير الكرة اليه وتوغل الى داخل المنطقة مراوغا العاجي سيرج اورييه قبل أن يطلق كرة قوية في اسفل الزاوية على يسار الحارس الارجنتيني باولو غازانيغا (12).وسجل الدولي البرازيلي هدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء تحصل عليها الظهير الايسر الاسباني ماركوس الونسو اثر عرقلة من غازانيغا (45+4). وزاد سون هيونغ مين من محن أصحاب الدار بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة بسبب «سلوك عنيف» أكدتها «في أيه آر» إثر ركله الالماني أنطونيو روديغر على صدره بعد أن عرقله الاخير حيث طالب سون الغاضب بالتحصل على خطأ. وتعرض روديغر، صاحب البشرة السوداء، بعد ذلك لاهانة عنصرية من أحد مشجعي توتنهام ما دفع بالقيمين على الملعب الى اطلاق ثلاثة نداءات على مكبرات الصوت قالوا فيها أن «تصرفا عنصريا من قبل المشجعين يؤثر على المباراة». هذا وسقط مان يونايتد امام مضيفه واتفورد متذيل الترتيب بنتيجة 0-2 بعد خطأ فادح لحارسه الاسباني دافيد دي خيا. وكانت الفرصة متاحة امام يونايتد لتقليص الفارق الى نقطة يتيمة مع تشلسي، الا ان رصيده تجمد عند 25 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع واتفورد رصيده الى 12 بعد فوزه الثاني فقط هذا الموسم وبقي في ذيل الترتيب.وقال مدرب يونايتد، النروجي اولي غونار سولسكاير بعد المباراة «بدأنا اللقاء بشكل بطيء، الشوط الاول كان سيئا من الطرفين ومن ثم تلقينا هدفين سريعين من تسديدتين على المرمى ما ترك لنا الكثير للقيام به». ودافع لاعب يونايتد السابق عن دي خيا مؤكدا «لقد كان خطأ. يحصل ذلك في كرة القدم».

