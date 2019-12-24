دوليه

أبدى الإسباني مايكل أرتيتا، مدرب أرسنال، اهتمامه بضم مهاجم باير ليفركوزن الألماني كيفن فولاند، خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل. وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية أن إمكانيات الألماني في اللعب على الجناحين الأيمن والأيسر، وكذلك كمهاجم صريح، جعلته خيارًا جذابًا لعدد من الأندية. وأضافت الشبكة أن أرسنال يرغب في ضم اللاعب خاصة مع تبقي 18 شهرًا على نهاية عقده، وهو ما يجعل سعره أقل. وتابعت أن ليفركوزن ربما يكون مترددًا في عملية بيع فولاند في يناير المقبل في فترة الانتقالات الشتوية، خاصة وأنه أبدى استعداده للمشاركة مع الفريق في بطولة الدوري الأوروبي، حيث سيواجه ليفركوزن فريق بورتو البرتغالي في دور الـ32 من المسابقة. وتولى أرتيتا مهمة تدريب أرسنال خلفًا للإسباني أوناي إيمري الذي تمت إقالته في نوفمبر الماضي، حيث تولى السويدي فريدي لوينبرغ أحد لاعبي أرسنال السابقين المهمة بشكل مؤقت.