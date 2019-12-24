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اوقف كاظمة انتصارات الكويت وتغلب عليه 86-85 في لقاء مثير أول من أمس ضمن الجولة الـ18 من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة والتي شهدت أيضاً فوز القادسية على الجهراء 121-78، والتضامن على الساحل 60-54، والصليبخات على النصر 51-45.

وبهذه النتائج تقاسم الكويت وكاظمة صدارة ترتيب الفرق برصيد 21 نقطة، يأتي بعدهما القادسية 18 نقطة ثم الجهراء 17، واليرموك 16 نقطة، والشباب 15 نقطة، والعربي والقرين 14 نقطة، وبرقان 13 نقطة، والصليبخات 13 نقطة، ثم التضامن 11 نقطة واخيراً النصر والساحل 10 نقاط.

وبالرغم من ضمان الكويت وكاظمة الى جانب القادسية تأهلهما للدور الثاني من البطولة الذي يضم الفرق الستة الأولى في الدوري التمهيدي، الا ان مباراتهما كانت مثيرة للغاية بعد ان تقدم البرتقالي 8-4 و 13-8 من خلال تألق محمد اشكناني في التسجيل أسفل السلة، الا أن الأبيض سرعان ما عاد وغير أداءه الذي طغى عليه التسرع في البداية من خلال تألق فهد الظفيري في التسجيل من خارج القوس لينتهي الربع الأول بتقدم كاظمة 25-21.

وواصل كاظمة أداءه المميز في الربع الثاني عبر تميز لاعبيه عبدالله توفيق واحمد سعود في تسجيل «الثلاثيات» في الوقت الذي تسرع فيه الكويت في انهاء الهجمات الى جانب غياب المتابعة أسفل السلة الأمر الذي منح منافسه فرصة توسيع الفارق الى 8 نقاط مع نهاية هذا الربع

49-41. وأدرك الأبيض التعادل في الربع الثالث عبر ثلاثية لفهد الظفيري 53-53 كما تألق عبدالعزيز رمضان في المتابعة أسفل السلة الى جانب اختراقات عبدالله الشمري وحسين الخباز غير ان كاظمة حافظ على تقدمه واستطاع انهاء الربع الثالث لمصلحته 66-63.

وتألق نجم الابيض محمد عدنان في الربع الرابع ونجح فريقه في تحقيق أول تقدم له في المباراة 69-68 ليتبادل بعدها الفريقان التسجيل والتقدم حتى اخر 9 ثوان عندما كانت تشير النتيجة الى تقدم الابيض 85-84 قبل أن يسجل نجم البرتقالي احمد البلوشي سلة الفوز لفريقه في اخر ثانيتين ليخرج كاظمة فائزاً 86-85.

أدار اللقاء الحكام عابر العابر وأسامة شوقي وعبدالرحمن الشمري، وجاء اداء الحكام متذبذاً حيث جانبهم التوفيق في العديد من القرارات التي أدت الى احتجاجات عديدة من لاعبي الفريقين.

