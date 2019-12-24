محلية

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تتجدد المواجهة اليوم بين الكويت وكاظمة المرشحين الابرز للقب، في 07:00 مساء على صالة نادي الكويت ضمن الدور التمهيدي لدوري الكرة الطائرة، فيما يلتقي اليوم ايضاً القادسية مع الشباب في 05:00 على الصالة ذاتها، والعربي مع اليرموك في 07:30 على صالة الأخير.

ويتصدر الكويت الترتيب برصيد 12 نقطة، يأتي بعده كاظمة 8 نقاط، ثم العربي والشباب 6 نقاط، والقادسية 5 نقاط، وأخيراً اليرموك 4 نقاط.

وقدمت لجنة المسابقات مباريات الكويت في البطولة حيث سيخوض الأبيض اخر مباراة في الدور التمهيدي في 14 يناير وذلك من أجل افساح المجال امامه للاستعداد لبطولة الأندية الخليجية التي يستضيفها على صالته خلال الفترة من 2 الى 11 فبراير المقبل.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دورين حيث تتأهل الفرق الأربعة الاولى الى المربع الذهبي الذي يقام بنظام الدوري ايضا من قسمين على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر قدر من النقاط.

ويتنافس الفريقان في المواسم الأخير على اغلب البطولات المحلية مع أفضلية نسبية للابيض الذي سيحاول اليوم أن يؤكد تفوقه على خصمه وتحقيق الانتصار السابع على التوالي في البطولة.

وكان الكويت تغلب على خصمه في نهائي كأس الاتحاد أولى بطولات الموسم الحالي، كما تبعه أيضا بالفوز على البرتقالي في كأس السوبر وهو ما يؤكد تفوق الأبيض لغاية الان هذا الموسم.

