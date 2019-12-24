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استدعى الجهاز الفني لمنتخب الكرة الطائرة بقيادة المدرب الوطني جاسم الطراروة 28 لاعباً للانضمام الى الفريق تحضيراً للاستعدادات المقبلة من ابرزها البطولة الاسيوية في البحرين يوليو المقبل.

وضمت التشكيلة اللاعبين: يعقوب يوسف، ابراهيم ضياء، عبدالوهاب المطيري، طلال الياقوت (كاظمة). علي دشتي، علي الفيلي، محمد الهولي (العربي). سعد العنزي، عبدالرحمن محمد، حمد الظفيري، طلال المنصوري، خالد بوعركي، عبدالعزيز العنزي، عبدالرحمن العرادة، عمر الرشيدي، عبدالله المطيري، نواف الصانع، عبدالرحمن كامل (الكويت). مشاري شحور، فارس السراج، علي الساقان، يوسف الفريج (القادسية). حسين جعفر، عبدالرحمن عبدالجبار، احمد المطيري، محمود جعفر (اليرموك). جراح الظفيري، شعيب الخياط (التضامن).

وعقد أمين سر الاتحاد ورئيس لجنة التدريب والمنتخبات الوطنية فوزي المعتوق اجتماعا مع مدرب الفريق الطراروة بحضور المدرب التونسي محمد كعبار حيث تم الاتفاق على أن يبدأ الفريق تجمعه اعتباراً من 4 يناير المقبل، في حين استثنى المسؤولون اللاعبين الطلاب الذين لديهم اختبارات الثانوية العامة من حضور التدريب الأول. وقال المعتوق بأن على الطلاب المستثنين الالتحاق بالتدريب بعد الانتهاء من اختباراتهم المدرسية.

