دوليه

عين الاتحاد الاماراتي لكرة القدم أول من أمس الصربي ايفان يوفانوفيتش مدربا للمنتخب الوطني، وذلك خلفا للهولندي بيرت فان مارفيك المقال من منصبه بعد الخروج من الدور الأول لبطولة «خليجي 24» التي أقيمت مؤخرا في الدوحة.واكد الاتحاد الاماراتي في بيان على «تويتر» التعاقد مع يوفانوفيتش (57 عاما) الذي يعرف الكرة الاماراتية جيدا بعدما سبق له قيادة النصر على فترتين (2013-2016 ويناير 2018 حتى ديسمبر)، دون الاعلان عن المدة والتفاصيل المالية.

وستكون اول مهمة رسمية ليوفانوفيتش الذي سبق ان قاد ابويل القبرصي الى ربع نهائي دوري ابطال اوروبا عام 2011 قبل ان يودع امام ريال مدريد الاسباني، مع منتخب الامارات في 26 مارس المقبل، عندما يستضيف ماليزيا في التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال الشيخ راشد النعيمي رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد الاماراتي: «وقع الاختيار على ايفان يوفانوفيتش نظرا لما تتضمنه سيرته من صفات مميزة تناسب المعايير التي وضعتها لجنة المنتخبات، ومن اهمها طموحه لتحقيق الانجازات وعلمه التام بالكرة الاماراتية». واشار النعيمي الى ان «الهدف هو المنافسة على احدى البطاقات المؤهلة الى المرحلة الحاسمة من التصفيات وبلوغ مونديال 2022»، مؤكدا ثقته في قدرة اللاعبين على النهوض من جديد والعودة لطريق الانتصارات.وتحتل الامارات المركز الرابع في المجموعة السابعة للتصفيات المزدوجة برصيد 6 نقاط بعد فوزين وتعادلين، لكنها تملك فرصة مثالية للعودة بقوة الى المنافسة عندما تستضيف ثلاث مباريات من اصل اربع متبقية لها على ارضها.

