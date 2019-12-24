دوليه

مني لوس أنجليس ليكرز بهزيمة ثالثة على التوالي بسقوطه على أرضه أمام دنفر ناغتس 104-128، فيما عزز ميلووكي باكس صدارته للمنطقة الشرقية والترتيب العام بتغلبه على ضيفه انديانا بيسرز 117-89 اول من امس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وتأثر ليكرز بغياب نجمه ليبرون جيمس للمرة الأولى هذا الموسم بسبب اصابة في القفص الصدري، وتلقى هزيمة ثالثة تواليا وسادسة هذا الموسم، بعد أن فاز بسبع متتالية قبل هذه السلسلة السلبية. وحسم دنفر فوزه السادس تواليا والعشرين في 28 مباراة في مستهل الربع الأخير بعدما ابتعد بالنتيجة بفارق 23 نقطة بفضل جهود الرباعي غاري هاريس (19 نقطة) والصربي نيكولا يوكيتش (18 نقطة) وماليك بيزلي (16 نقطة) وويل بارتون (14 نقطة مع 13 متابعة).

وفي ظل غياب جيمس الذي تعرض للاصابة في مباراة الثلاثاء ضد انديانا (102-105) من دون أن يمنعه ذلك من المشاركة ضد ميلووكي الخميس (104-111)، حمل أنتوني ديفيس العبء وكان أفضل لاعب في فريقه بتسجيله 32 نقطة مع 11 متابعة و4 اعتراضات دفاعية «بلوك»، وذلك على الرغم من تعرضه لاصابة في ركبته اليمنى خلال الربع الثالث من دون أن يمنعه ذلك من مواصلة المباراة.

ولا تعكس النتيجة النهائية التي جعلت دنفر على بعد ثلاث مباريات من ليكرز متصدر المنطقة الغربية، حدة المنافسة في الأرباع الثلاثة الأولى اذ كان دنفر متخلفا 65-67 قبل أن ينتفض بتسجيله 37 نقطة مقابل 15 فقط لمضيفه، ما سمح له في أن يتقدم بفارق 20 نقطة قبل قرابة 10 دقائق على النهاية. وسجل دنفر 73 نقطة في الشوط الثاني، وهو أعلى عدد نقاط يدخل سلة ليكرز خلال شوط واحد هذا الموسم، متأثرا بغياب أي مساندة فعالة لديفيس اذ كان كايل كوزما اللاعب الوحيد الآخر الذي وصل الى العشر نقاط أو أكثر بتسجيله 16 في أول مشاركة له بعد غياب لخمس مباريات بسبب التواء في كاحله الأيسر.

وواصل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو تألقه بقيادة ميلووكي الى فوز ثالث تواليا وتعزيز سجله كأفضل فريق في المنطقة الشرقية والترتيب العام، وذلك بفوزه على ضيفه انديانا من دون عناء يذكر 117-89. وكان أفضل لاعب في الدوري للموسم الماضي على بعد تمريرة حاسمة واحدة من تحقيق الـ«تريبل دابل»، بتسجيله 18 نقطة مع 19 متابعة و9 تمريرات حاسمة، ليلعب دورا أساسيا في الفوز الـ27 لفريقه في 31 مباراة. وعلى غرار بروغدون، لم تكن عودة بول جورج الى ملعب فريقه السابق أوكلاهوما سيتي ثاندر للمرة الأولى منذ رحيله عنه الصيف المنصرم أكثر توفيقا رغم تسجيله 18 نقطة، اذ سقط مع فريقه الجديد لوس أنجليس كليبيرز 112-118 في مباراة تخلف خلالها صاحب الأرض بفارق 18 نقطة خلال الربع الثاني، لكنه عاد من بعيد وحقق فوزه الرابع تواليا. وهي المباراة الثالثة في غضون سبعة أيام التي ينجح فيها ثاندر بتعويض تخلفه بفارق 18 نقطة أو أكثر، وقد تحقق هذا الأمر الأحد أمام ثاني ترتيب المنطقة الغربية (22 فوزا و10 هزائم) بفضل الألماني دينيس شرودر الذي سجل 10 من نقاطه الـ28 في الربع الأخير. ولم يجد بوسطن سلتيكس أي صعوبة في تحقيق فوزه العشرين في 27 مباراة، بتغلبه على ضيفه تشارلوت هورنتس 119-93 بفضل جهود جيسون تاتوم (39 نقطة، بينها 22 في الربع الأخير، مع 12 متابعة) ولاعب هورنتس السابق كمبا ووكر (23 نقطة).

