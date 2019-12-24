دوليه

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يبحث الزمالك عن استعادة نغمة الانتصارات عندما يواجه اليوم الإنتاج الحربي ضمن الجولة العاشرة للدوري المصري.

وحقق الزمالك فوزا وحيدا في آخر 4 جولات وتعادل في الجولة الماضية مع سموحة بدون أهداف ليستقر في المركز الرابع برصيد 14 نقطة وابتعد كثيرا عن سباق المقدمة.

لكن الزمالك يتمسك بأمل العودة من جديد مع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون بداية من مباراة اليوم التي يمكن وصفها بعنق الزجاجة للأبيض.

فالفوز سيدفع بالزمالك للأمام ويدخله في الصراع مجددا على المقدمة فيما سيؤدي تعثره بالخسارة او التعادل الى ابتعاده خطوة كبيرة عن الصراع على اللقب. ويتواصل غياب محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود حمدي الونش ثنائي الزمالك عن فريقهما في مواجهة الإنتاج الحربي.

ويعاني شيكابالا من الآم في الكلى بينما تعرض الونش للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

ومن المنتظر أن يدفع كارتيرون بتشكيلة تضم محمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد.

على الجانب الآخر يحتل الإنتاج الحربي المركز السادس برصيد 14 نقطة أيضا لكن الزمالك يتفوق بفارق الأهداف. ويقود الفريق العسكري المدرب الكبير مختار مختار الذي عادة ما يقدم مواجهات قوية أمام الزمالك.ويأمل الإنتاج في تحقيق الفوز لدخول المربع الذهبي والمنافسة على أحد المراكز المؤهلة للبطولات القارية.ويلعب اليوم أيضا طنطا مع أسوان وإف سي مصر مع المقاصة ضمن ذات الجولة.

