دوليه

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تلقى الأهلي المصري عرضا من مواطنه إنبي لاستعارة مهاجمه الشاب صلاح محسن حتى نهاية الموسم.ويرغب حلمي طولان مدرب إنبي في تعزيز قدرات فريقه الهجومية ولذلك طلب ضم صلاح محسن حتى نهاية الموسم على الأقل.

ويضع طولان مهاجم الأهلي على رأس المطلوبين لتدعيم مركز رأس الحربة الصريح خاصة أن محسن يعرف أجواء إنبي وسبق له التألق ضمن صفوف الفريق قبل الانتقال للأهلي. وكان صلاح خرج من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لأسباب فنية ليقترب بشدة من الرحيل. من ناحية أخرى حدد الجهاز الطبي بالأهلي موعد انتظام ياسر إبراهيم مدافع الفريق في التدريبات الجماعية بعد معاناته من الإصابة في العضلة الضامة.

ومن المقرر عودة مدافع الأهلي للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي عقب مباراة الاتحاد التي أقيمت أمس.وينفذ ياسر إبراهيم في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي وخاض اللاعب مؤخرا تدريبات خفيفة بالكرة تمهيدا للدفع به بشكل تدريجي في المران الجماعي.

