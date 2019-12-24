محلية

بعد نهاية الجولة الثامنة من دوري stc جاءت نتائج الأندية التي تلعب بالدرجة الممتازة جيدة من حيث الأرقام ولكنها سيئة من حيث المستوى الفني فتصدر ثلاثة أندية للدوري يعطي انطباعا أن هناك منافسة على الصدارة ولكن هذه المنافسة في الصدارة أو في أسفل الترتيب بالجدول كان لها ثمن وهو اقالة ثلاثة مدربين....! وكأن من كان السبب هو هؤلاء المدربين وليس إدارة هذه الأندية... فهناك مدرب معروف للجميع كان يعلم أنه إذا خسر أو تعادل فسيقال وهذا الشيء حدث في هذا النادي لثلاث سنوات متتالية؟ وهناك ناد لم يعط الفرصة الكاملة لتدريب الفريق واقيل بعد أربع مباريات فقط!... رغم من كان السبب في عدم «توفقها» في بعض المباريات هم اللاعبون أولاً وليس المدرب لكن ضغط الجماهير كان أقوى من الإدارة التي استمعت لهم وغيرت المدرب إلى مدرب آخر هو الأسوأ في رأيي... حتى الآن. والأخير كانوا يحاسبون المدرب بطريقة غريبة لا تنم على فهمهم لأساسيات الكرة وووووإلخ.

ما أقصده هنا أن مثل هذا الدوري الضعيف فنياً كان من الأفضل ان نختار مدربين ولاعبين ذوي مستوى مرتفع ويملكون سيرة ذاتية وتاريخاً فنياً مشرفاً لكي نعدل من مستوى كرتنا التي تعاني بالأساس من قلة النجوم و الموهوبين الذين يصعب انتاجهم أو إيجادهم الان في المراحل السنية التي تواجه حربا من رغبة بعض الأندية في شراء اللاعبين المميزين بالدرجة الأولى على ان يعتمدوا على الناشئين لانهم يريدون البطولات بأموالهم وبأي ثمن وليس بفكرهم الفني لتطوير الكرة ومن ثم الدوري ومن ثم المنتخب الأول... وللأسف المساعد الأول لهم اتحادنا الحالي في أسلوب إدارته للعبة وسعيه لإرضاء بعض الأندية على حساب البعض الاخر... لذلك لا اعتقد ان تغيير المدربين بهذه السرعة سيأتي بنتائج إيجابية..... والله من وراء القصد.

