محلية

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تنطلق غداً النسخة السابعة والعشرون من مسابقة كأس ولي العهد، بعد توقف مسابقة الدوري الممتاز بجولة مثيرة أشعلت الصراع في الصدارة وفتحت الباب على مصراعيه أمام الكويت والقادسية والسالمية للمنافسة على اللقب. ويشهد الدور التمهيدي لكأس ولي العهد إقامة 7 مباريات 3 منها غداً ضمن المجموعة الأولى تجمع الساحل مع خيطان، والتضامن مع اليرموك، والفحيحيل مع اليرموك. فيما تقام بعد غد 4 مواجهات ضمن المجموعة الثانية فيلعب الجهراء مع الصليبخات، وبرقان مع كاظمة، والشباب مع النصر، والقادسية مع العربي في لقاء جماهيري منتظر.

وتبدو مسابقة كأس ولي العهد فرصة لأكثر من فريق لتحقيق النجاح في هذا الموسم، خصوصاً أن الكويت والقادسية المسيطرين على معظم المسابقات في السنوات الأخيرة لم يظهرا بالصورة المتوقعة منذ بداية الموسم. ولعل العربي هو الأكثر طموحاً لنيل اللقب من أجل إرضاء جماهيره بعد البداية المتعثرة في الدوري واحتلاله المركز الأخير لأكثر من جولة قبل الانتفاضة الأخيرة وتسجيله فوزين متتاليين أبعداه عن قاع الترتيب.

وبما أن مباريات الكؤوس تختلف كثيراً عن مباريات الدوري، فهي تحتاج أحياناً لهدف وحيد أو المحافظة على نظافة الشباك واللجوء إلى ركلات الترجيح، وفي المجمل فالفريق مطالب بالفوز بـ 3 مباريات فقط من أجل الوصول إلى المباراة النهائية، وهو بلا شك مشوار قصير جداً إذا قورن ببطولة الدوري التي تحتاج إلى نفس طويل وقدرة على تجميع النقاط.

ولا يقل الطموح عند القادسية الذي خرج خالي الوفاض الموسم الماضي باستثناء لقب السوبر الذي حافظ عليه هذا الموسم، لكنه بالتأكيد يطمع إلى أكثر من لقب، وحتماً سيكون لقب كأس ولي العهد أحد الألقاب التي يريدها جمهور ولاعبي الأصفر بقوة، بل إن تطلعات الجماهير تذهب لما هو أبعد من ذلك بكثير وتحلم برباعية الدوري وكأس الأمير وكأس ولي العهد وكأس السوبر. أما الكويت فلا يحتاج المتابع للحديث عن شغفه بتحقيق البطولات لأنه حقق 10 ألقاب من آخر 13 بطولة محلية شارك فيها وهو حامل اللقب، وطريقه إلى النهائي يمر بعقبة واحدة هي السالمية في حال نجح الأخير بتجاوز الدور التمهيدي وربع النهائي.

وازداد الطموح السلماوي بالحصول على البطولة التي توج بلقبها مرتين (2215-2016 و 2000-2001) بعد الفوز على الكويت في الجولة الماضية من الدوري ومشاركته الصدارة، كما تمثل البطولة فرصة لكاظمة الغائب عن البطولات منذ فترة من أجل العودة إلى منصات التتويج.

وفي الوقت الذي يسعى الشباب والساحل إلى استغلال الحالة الجيدة التي ظهرا عليها هذا الموسم، تبحث أندية الدرجة الأولى عن تحقيق مفاجأة ولو من أجل الوصول إلى الدور نصف النهائي وإحراز المركز الثالث، كما فعل برقان وخيطان في مسابقة كأس الأمير الموسم الماضي.

