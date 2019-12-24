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واصل المنتخب الكويتي تألقه في البطولة العربية للمبارزة في فئة العمومي للرجال والسيدات، بعدما سيطر ابطاله على منافسات سلاح فردي السابر، حيث احرز يوسف الشملان الميدالية الذهبية، في اليوم الثاني من هذا الحدث المقام على صالة اتحاد اللعبة في الدعية، بمشاركة 10 دول هي: السعودية والعراق والامارات وتونس وسورية ولبنان وقطر واليمن وفلسطين، اضافة الى الكويت.

وتغلب الشملان على عمار العماري 15-14 في المباراة النهائية المثيرة حتى اللحظات الاخيرة، في حين آلت البرونزية الى كل من محمد الفضلي والعراقي حمزة حبيب محسن.

ونالت الاماراتية نورا البريكي ذهبية سلاح فردي الفلوريه، على حساب اللبنانية ريتا ابو جودة. وتقاسمت الاماراتية لطيفة الحوسني والقطرية لينا البوعينين الميدالية البرونزية. وتتصدر الكويت ترتيب جدول ميداليات البطولة برصيد ذهبيتين وفضية وبرونزية، تليها الامارات (ذهبية وبرونزيتان) وسورية (ذهبية) ولبنان (فضيتان) والسعودية (فضية) والعراق (4 برونزيات). من جهته، اشاد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد راشد الشمالي بمستوى البطولة والعدد الجيد من الدول المشاركة، مشددا على ان هذا الامر مشجع جدا.

واوضح الشمالي ان اكثر ما يجعل المستوى مرتفعاً هو عدد الدول المتوجة بالميداليات، وقال «هذا ما نراه حاليا في البطولة من خلال 6 دول نالت ميداليات حتى الآن من اصل عشر دول مشاركة».

واضاف انه لا توجد حتى الآن اي احتجاجات على التحكيم، وهذا امر جيد، مشيرا الى وجود 6 حكام محايدين يقودون المنافسات تحت اشراف رئيس لجنة الحكام المعين من قبل الاتحاد العربي للمبارزة وهو الاردني اياد مغايرة، فيما يترأس اللجنة الفنية د. عبد الهادي حميد.

