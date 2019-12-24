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فازت الذلول جمايل لكرم الرفيعي بكأس نادي الهجن بعد تفوقها في السباق الثاني عشر لهذا الموسم والمخصص لاصناف لقايا ابكار على مسافة 5 كم بعد منافسة قوية مع الذلول السالمية لحسين الدواس التي احتلت المركز الثاني والذلول صدا لعبد الله القحطاني التي جاءت في المركز الثالث. وقدم امين السر العام في النادي ربيح العجمي الكأس للرفيعي وهنأه بالفوز، مشيدا بقوة المنافسة ونجاح السباقات.وفي بقية الأشواط تفوقت الذلول بدران لسيف المزروعي، و«حلوة» لعلي مسعود و«معتال» لزايد العتيبي و«لهيب» لسطام السهلي و«مذخور» لسالم المري و«فرحة» لسعود الهاجري و«شداد» لنايف المطيري، و«شقا» لماجد الطفيري و«الذيب» لمحماس الدوسري و«نوايد» لعلي عبد الهادي و«صوغان» لجابر المري و«الغزيل» لعلي المري و«مشوش» لسلطان المطيري و«شيخة» لحثلين عبد الله.