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تطل «الأحساء» من وسط صحراء الربع الخالي واحة خضراء تتميز بتداخل الطبيعة مع العمل البشري، لما تتميز به من بيئة ساحرة وشواهد تاريخية تحكي إرث 5 آلاف عام، فهي بمثابة بوابة السعودية للسياحة التراثية للعالم، خاصة بعد تسجيلها في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو»، خلال اجتماع لجنة التراث العالمي بالمنامة في يونيو 2018.

وأشار مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالأحساء سابقًا والمرشد السياحي، خالد الفريدة، إلى أن المنطقة تعد متحفًا تراثيًا طبيعيًا مفتوحًا على مساحة 534 ألف م2، كونها تضم عددًا كبيرًا من المواقع التراثية والطبيعية، وذكر أنه يمكن للزوار التعرف على معالمها خلال رحلة سياحية لاتتجاوز 5 أيام، من خلال ثلاثة مسارات يمكن للسياح المفاضلة بينهم بحسب اهتمامهم، الأول مصمم للمهتمين بالتراث يعرف بوسط الهفوف يتضمن «قصر إبراهيم، ومنزل البيعية، وسوق القيصيرية، والمدرسة الأميرية»، وفقا لما أوردته صحيفة «المواطن» الإخبارية الإلكترونية السعودية في تقرير لها أمس.

أما المسار السياحي الثاني، مخصص للمهتمين بالتاريخ ويتضمن وسط الواحة، وزيارة الخبازين والتعرف على طريقة صناعة الخبر الحساوي «الخبز الأحمر»، بالإضافة إلى واحات النخيل، وجبل القارة، والعيون العذبة، وقنوات الري، ومسجد جواثا، ومصنع الفخار، والاستراحات، فيما يلبي المسار الأخير اهتمامات عُشاق السفاري ممثلة في «بحيرة الأصفر» ذات الطبيعة الخلابة والأعشاب الغريبة التي تنمو حولها، مثل أشجار الأرطى، والشنان، والسرخس، والتي تعرف بـ «كحل الصيف وبياض الشتاء»، نسبة لزيادة الصرف الزراعي الذي يحول البحيرة للون الغامق صيفاً وشتاءً تزداد مياه الأمطار فيصبح اللون فاتحا، وتعد بحيرة طبيعية منذ تكوين الواحة ويمكن الاستجمام في جنباتها والاستمتاع بجلسات الشاي والقهوة في أجواء معتدلة ومشاهدة الطيور المهاجرة.

ويتوقف نجاح الرحلات السياحية على اختيار الطقس الجيد، ويعد فصل الشتاء أفضل الأوقات لزيارة «الحسا»، وأضاف قائلاً: « إن ما يميزها أنها مقصد للزيارة صيفاً لمشاهده مزارع النخيل لجني محصول التمور والتي تعرف بـ (صرام الموحد)، والتي تلقى اهتماماً من أصحاب المزارع والمزارعين المهتمين بإنتاج‏ التمور».

وختم الفريدة تعليقه بنجاح الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تحويل الأحساء إلى ورشة عمل مفتوحة، طورت من خلالها المرافق التراثية والتاريخية، مع المحافظة على هويتها المعمارية العريقة التي تتميز بها «الأحساء» التي تُشكل منظراً طبيعياً تراثياً وثقافياً فريداً.

