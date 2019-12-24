يشهد شروق شمس يوم الخميس المقبل كسوفا نادرا للشمس يُرى بشكل جزئي بمعظم الدول العربية، في حين يُرى كذلك كسوف حلقي مع شروق الشمس من السعودية وقطر والإمارات وعُمان ليبلغ ذروته منتصف النهار في ماليزيا وينتهي مع غروب الشمس بالمحيط الهادئ.

الكسوف ظاهرة طبيعية ناجمة عن عبور القمر أمام قرص الشمس فيحجب أشعتها عن بعض سكان الأرض، ولا يتكرر الكسوف كل شهر لأن مدار القمر حول الأرض مائل عن مدار الأرض حول الشمس، لذا يعد وقوعه حدثا نادرا.

ويتشابه الكسوف الكلي والكسوف الحلقي في أن القمر بكليهما يتوسط قرص الشمس، لكنه يغطيها بشكل كامل في الأول، ويترك حوله حلقة منيرة منها في الثاني، ولذلك يدعى كسوفا حلقيا.

وأثناء الكسوف الكلي يصل ظل القمر إلى سطح الأرض ويلامسه، أما في الحلقي فإن الظل ينتهي في الفضاء قبل أن يصل إلى سطح الأرض. يعد كسوف يوم الخميس المقبل كسوفا نادرا، لأن الكسوف الذي سيليه في دولة قطر وما حولها سيحدث في عام 2081، وستشرق يومها الشمس مكسوفة بنسبة تزيد على 92% ما يبقي السماء معتمة بشكل عام، لا مثل بقية الأيام التي يظهر فيه النهار جليا قبيل شروق الشمس، وهي ظاهرة نادرة جدا سيلاحظها كل من سيحضرها في الدول التي يمر فيها الكسوف حلقيا.

