الاخيرة

أثار فيديو انتشر على مواقع التواصل في مصر وتظهر فيه نائبة في البرلمان تطلق النيران من شرفة منزلها جدلاً واسعاً. وظهرت نوسيلة إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس بمحافظة الشرقية شمال البلاد، وهي تطلق النار من شرفة منزلها، وهو ما يخالف القانون الذي يمنع إطلاق النيران سواء في المناسبات الاجتماعية أو لأي أغراض أخرى.

وعلقت إسماعيل قائلة إنها أطلقت النيران من سلاح مرخص وابتهاجاً بخطبة ابنتها، مضيفة أنها لم تفعل شيئا يخالف القانون، فضلا عن أن كونها برلمانية فهي مسؤولة عن سن التشريعات والقوانين وبالتالي يستلزم ذلك منها الالتزام بالقانون.

