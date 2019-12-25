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تعرضت الفنانة أنغام لتدهور في حالتها الصحية ونقلت إلى أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وذلك بعد تفاقم حالتها الصحية وشعورها بآلام حادة في الكلى. وأكد التشخيص الطبي أنها تعاني من حصوة في الكلى وتحتاج الى عملية جراحية. واضطرت أنغام الى إجراء عملية تركيب دعامة مؤقتة في الكلى بسبب ارتباطها بالسفر لإحياء حفلين في المملكة العربية السعودية الشهر الجاري.

ونبه الأطباء إلى أن هذه العملية مؤقتة لمدة أيام لحين عودة أنغام من السفر وإجراء عملية تفتيت الحصوات الكلوية بشكل نهائي.

وقد انتشرت شائعات منذ صباح أمس تفيد بأن هناك مرضاً خطيراً هاجم أنغام بالدم وهي في حالة خطيرة، لكن مصادر قريبة من أنغام منهم مديرة أعمالها راندا رياض كذبت هذه الشائعات، وقالت في تصريحات خاصة إن أنغام لا تعاني الا من آلام في الكلى فقط، وأكدت راندا أن ما يثار ليس إلا أكاذيب مغرضة، وأنغام تتحسن من أعراض الكلى.

