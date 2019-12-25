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يعلم الجميع، بالذات الفرق الاهلية والخاصة، كلفة انتاج الاعمال التي شاركت في مهرجان الكويت المسرحي، ونعني هنا الكلفة المالية. والتي لا تكاد ميزانية المشاركة «7?500» دينار كافية لتغطية كلفتها بالكامل وايضاً الديكور والازياء والموسيقى وغيرها.

لذا، وبعد انتهاء المهرجان، تأتي الدعوة لادارة المسرح بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب وايضاً للأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الدكتور بدر الدويش الى مبادرة لشراء عدد من العروض لتقديمها لجمهور وعشاق المسرح الذين فاتهم متابعة ورصد المهرجان وعروضه.

أن أول مفردات الدعم والاهتمام، تنطلق عبر شراء مجموعة عروض والعمل على تقديمها لجمهور المسرح وأيضاً العمل على تفعيل الفرق الاهلية، والمساهمة معها في تغطية جوانب من كلفتها المالية المرتفعة لتقديم نتاجات مسرحية عالية الجودة.

لقد شهد مهرجان الكويت المسرحي، تقديم مجموعة متميزة من العروض المسرحية التي ارتفعت الى مناطق احترافية وابداعية عالية المستوى، ولسنا هنا في معرض الاختلاف مع قرارات لجنة التحكيم، الا اننا امام نهج يختلف شكلا ومضمونا، يعمل على تفعيل تلك الفرق وعروضها ومد جسور التواصل مع الجمهور.

وما هو مطلوب باختصار شديد مبادرات لاحتضان الفرق المسرحية، وعروضها بالذات تلك التي قدمت خلال مهرجان الكويت المسرحي.

وعلى المحبة نلتقي

