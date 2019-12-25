إضاءات

انضمت الفنانة الشابة أسما سليمان إلى فيلم «مش أنا»، الذي يقوم ببطولته النجم تامر حسني ستشارك أسما في الفيلم بدور كوميدي مختلف عليها، حيث ستكون معظم مشاهدها مع النجم تامر حسني. يذكر أن آخر أعمال أسما كان مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك» في حكاية «اكدب عليا شوية»، التي حققت خلالها نجاحاً كبيراً. فيلم «مش أنا» يعد التعاون الأول بين تامر حسني والمخرجة سارة وفيق، حيث يقدمها تامر في السينما بشكل جديد مختلف ويراهن عليها بقوة. وفي سياق آخر، ينتظر حسني عرض فيلمه «الفلوس»، المقرر طرحه بدور العرض يوم 3 يناير المقبل، ويشارك فى بطولته تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، وظهور عدد من النجوم ضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومي عز الدين وعلي ربيع وويزو، الفيلم تأليف محمد عبدالمعطي.