علم ومعرفة

انطلقت أولى حلقات شاعر المليون، من مسرح «شاطئ الراحة» في أبوظبي، البرنامج الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة إلى صون التراث، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي ستبث الحلقات على مدى 15 أسبوعاً عبر قناة الإمارات وقناة بينونة في العاشرة من مساء كل ثلاثاء.

وكشف برنامج شاعر المليون اليوم عن قائمة الـ48 شاعراً وتفاصيل الموسم الجديد جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مجلس محمد خلف بأبوظبي، بمشاركة عيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، وسلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر وعضو لجنة التحكيم في البرنامج، والدكتور غسان الحسن عضو لجنة التحكيم وتركي المريخي عضو اللجنة الاستشارية وبحضور السيد عبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في اللجنة، وعدد من أعضاء لجنة التحكيم واللجنة الاستشارية وفريق عمل البرنامج وحشد من الشعراء وممثلي وسائل الإعلام العربية والدولية. والقى عيسى سيف المزروعي كلمة بالإنابة عن معالي اللواء فارس خلف المزروعي قائد شرطة ابوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي أنه وبمناسبة انطلاق الموسم التاسع من برنامج «شاعر المليون» الذي يواصل مسيرة نجاحه موسماً بعد موسم، يُجسّد اهتمام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات «حفظه الله» بالثقافة والأدب، ويعكس الدعم اللّامحدود من قِبَلِ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالشعر النبطي خاصة، والأدب العربي عامة، مؤكدا مضي لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي قُدُماً في تحقيق رؤيتها في صون الموروث الأصيل وترسيخ قيمه ونقله للأجيال جيلاً بعد جيل؛ لضمان تشكيل حَراك ثقافي يمتد تأثيره إقليمياً وعالمياً؛ ليصدح في مختلف أنحاء المعمورة بقيم التسامح والتعايش الراسخة في دولة الإمارات وطن التسامح والعطاء الانساني.

كما قال المزروعي إننا في برنامج شاعر المليون نفخر بالنجاح الكبير، ونعتزبالانتشار الواسع لهذا البرنامج، الذي اكتشف وقدَّم للجمهور العربي منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2007 نحو 432 موهبة شعرية.

وأكمل حديثة قائلا أن آلاف الشعراء المشاركين خلال المواسم الماضية، وملايين المتابعات والمشاهدات؛ ليُحقّق إنجازاً كبيراً يُحسب لأبوظبي، ويشهد لها بالنجاح في تغيير خارطة الشعر النبطي، وإعادة فرز الساحة الشعرية وترتيبها وإنصافها، وهو ما ينسجم مع الهدف الأساس للبرنامج، الذي هو صون هذا الجانب من تراثنا في الشعر النبطي للمنطقة العربية، والعمل على زيادة شعبيته، والارتقاء بمكانته؛ ليعود إلى واجهة الأدب العربي، ويعزز القيم الأخلاقية والوطنية. وقد عمل البرنامج بحَراكٍ مُميز على الترويج للشعر النبطي في الأوساط العربية، وسعى، وما زال يسعى لاكتشاف المواهب العربية التي لم تتح لها فرصة الظهور الإعلامي مُسبقاً، واحتفى، وسيظل يحتفي بتقديم هذه المواهب عبر هذا البرنامج.

وعبر المزروعي عن جُلّ تقديرة للجنة تحكيم البرنامج، التي أشادت بالمستوى الشِّعري المتميز الذي عكسته جولات مقابلاتها في كلٍّ من عمان والرياض والكويت وأبوظبي. مشيدا بالقائمين وكافة المشاركين في البرنامج بجميع مراحله.

وتخلل المؤتمر الصحافي حلقة نقاشية بين أعضاء لجنة التحكيم للبرنامج تم من خلالها توضيح آلية التحكيم والمشاركة، وأجابت اللجنة على اسئلة الاعلاميين والحضور.

الجدير بالذكر أن البرنامج يمنح جوائز ومكافآت قيّمة للشعراء الخمسة الفائزين بالمراتب الأولى تصل إلى 15مليون درهم إماراتي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على لقب شاعر المليون إضافة إلى بيرق الشعر و5 ملايين درهم إماراتي، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 4 ملايين درهم، والثالث على 3 ملايين درهم، والرابع على مليوني درهم، والخامس على مليون درهم إماراتي والسادس 6 مئة ألف درهم. ومن أبرز الأسماء التي شملتها قائمة المتبارين من الكويت: احمد بن جدعان العازمي، وحمد المويزري الرشيدي وخالد ماجد السبيعي وعامر بن فواز العجمي وعبد العزيز العبلان الديحاي ومزيد بن جدعان الوسمي.

