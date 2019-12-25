علم ومعرفة

بعد أن نشر كتابه المهم «السنعوسي.. تلفزيون الكويت تاريخ وحكايات» الجامع بين أدب السيرة الذاتية للكاتب ومسيرة التلفزيون منذ التأسيس وحتى منتصف الثمانينات، وبينهما تلك الإطلالة الموثقة والفريدة على الرواد من الفنانين والكتاب والإعلاميين والكوادر الفنية في مختلف التخصصات، وبعد أن حظي الكتاب باستقبال مميز في المجتمع؛ بدأ الإعلامي الكبير محمد السنعوسي في الإعداد لكتابه الثاني الذي خطط لأن يبدأ بمرحلة إدارته لشركة المشروعات السياحية وإنجازاتها ونقاط تحولها منذ الثمانينات مع استكمال «حديث السيرة» لما بعد المشروعات وحتى توليه منصب وزير الإعلام.

رتب السنعوسي أفكاره وجهز ملفاته التي تربعت على عدد من «الطاولات» المستديرة والمستطيلة وهو بالمناسبة موثق رائع ومنظم لأبعد حد، وما أن بدأ التنفيذ حتى قرر أن يؤجل مشروعه الذي استعد له جيداً مقدماً صاحبه «فهد المعجل» على نفسه، إذ أراد أن يُعد كتاباً يوثق السيرة الذاتية لصديقه وهو شخصية لها وزنها وحضورها التجاري والاقتصادي والاجتماعي والإنساني وفي العمل الخيري والتنموي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ثم كانت الرغبة أن أعينه في الجانب البحثي لمشروعه الجديد، وكان من الطبيعي أن يأتي اللقاء مع صاحب السيرة وأن يفرز لنا البحث أفكاره ومحطات حياته وطبيعته ومفتاح شخصيته.

منذ البداية بدا لي التباين واضحاً بين الرجلين، ليس فقط في جانب التكوين الجسماني الفارق، بل أيضاً فيما يخص الطبيعة الشخصية وأسلوبهما في طرح الأفكار، فصاحب المشروع معروف بجرأته السنعوسية وصراحته التي تشعل الأجواء دائماً وتلهبها أحياناً، وفي معظم القضايا الحيوية يبدو مشاغباً في الطرح لاذعاً في النقد لا يوارب ولا يهادن، بينما صاحب السيرة شخصية ذات كياسة تمتلك كاريزما الدبلوماسيين، يبقى هادئاً عند إيصال أفكاره مهما كانت الأجواء منفعلة أو القضايا ساخنة وهو أمر لا يخفى عن الجميع حتى أن أحد صنايعية الصحافة وهو الأستاذ خالد القطمة قال يوماً في حوار صحفي أن «فهد المعجل لا يغضب ولا يرفع صوته أمامك حتى لو أطلقت عليه قذيفة هاون».

ويمتد التباين بين الشخصيتين في أن دائرة أصدقاء العم فهد المعجل جمعت بعض ممن كان للأستاذ السنعوسي مواقف تصادمية معهم.. لذا بدا الأمر مثيراً للاستغراب بعض الشيء ولكن تلك الضبابية سرعان ما تلاشت مع اكتشاف أن هذا التباين إنما في الأسلوب والطبيعة وأن الأفكار والأهداف إنما متطابقة إلى حد كبير، فكلاهما بعيد كل البعد عن شخصنة الأمور، وكل منهما مهموم بالصالح العام، ولهما فكر تنموي ومبادرات تسبق العصر، وغزواتهما التجارية في دول الغرب كانت دوماً متفردة ومؤثرة? وكليهما اختبر العمل منذ الصغر وقد بنى نفسه بعصامية وكان رفيقاً لأبيه في سنوات التكوين، ربما لهذا السبب سكنت فيهما سلوكيات الآباء وأصالتهم ونخوتهم والإخلاص في أداء المهام والرسالة، بل أنه على الرغم من التباين بينهما في أسلوب العمل وإبداء الرأي وطرح الأفكار إلا أنهما يجتمعان على ثبات المبدأ وشجاعة القول وعدم الحياد عن الحق وعدم المساومة عليه مهما كانت الضريبة في ذلك، كما أنهما يكرهان ظلم الناس وينبذان التطرف والغلو والعنصرية ولا يندمجان في جدل عقيم، ويبغضان اللعب على الحبال، وفضيلتهما في الاعتراف بالحق لا حد لها.

وتبقى النقطة الأكثر وضوحاً في الشخصيتين أنهما يحظيان بتقدير بالغ وحب وافر بين الناس وفي كل المحافل وعند القيادات ودوائر المجتمع، ولقد لاحظت أنه ما من شخص التقينا به بشأن توثيق سيرة العم فهد المعجل إلا وكان الثناء متدفقاً ومشاعر المحبة غامرة.. نٌسجت كلها واُختصرت في كلمة واحدة «والنعم» (بكسر النون وفتح العين) فهي الحاضرة على الألسن وفي القلوب وبين السطور عند وصف «أبو فيصل» سواء في الكويت أو في محيط علاقاته الواسع وأينما كان أو حلت سيرته.. ربما نعتبرها حالة نادرة ومختلفة ومدهشة أن نجد شخصاً يلم حوله هذا الإجماع ويحظى بذاك التوافق الكامل والعجيب.. ولعل صفة «العم» التي يسبغها الناس عليه ويضعونها سابقة لاسمه لدلالة واضحة على حجم التوقير الذي يُحمل عليه والإكبار الذي يبلغه والقرابة التي تربطه بأهل الكويت جميعاً. هذا هو العم فهد المعجل كما قدمه لنا البحث: رجل مليء بالطيبة، معجون بالحكمة والبصيرة والاعتدال، يحمل تراث زمن المؤسسين ممن غمسوا خبزهم بعرقهم، ترويه أحاديث الكويت، وتعليه سواري نجد، لا يختلف مع أحد ولا ينازعه الناس، يعرفونه أباً وأخاً ومعيناً لكل قريب، محفله خارج البلاد ديرة صغيرة، السكينة تغمر محيطاته الأسرية والاجتماعية، مهاب المجلس ومتواضع يجمع بين ثقافة المفكرين وطيبة البسطاء، حياته مزيجاً بين الصراحة الشديدة والغموض الجميل. العم فهد المعجل تقليده ليس سهلاً وتكراره غير ممكن.

* كاتب وإعلامي مصري مقيم في الكويت

