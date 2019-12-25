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أكدت الفنانة لبنى الشرقاوي ان اتقان اللهجة شيء مهم في المجال الفني وخاصة الغنائي حيث نوهت الى انها في البداية كانت تجد صعوبة في اتقان اللهجه الخليجية بحكم انها فنانة مغربية ولكن سر اتقانها لهذه اللهجه وتعلم اصول التحدث بها يرجع الى استماعها المستمر لاغاني فنانين خليجيين بالاضافة الى انها مقيمة في دولة خليجية.

وبسؤالها اذا كانت لديها اغان مغربية غير الخليجية التي عرفها بها الجمهور قالت: يوجد عندي اكثر من اغنية مغربية احدهما ذات ايقاع خليجي تحت عنوان» كاريزما» والاغنية الاخرى بعنوان «وحدة وحدة» وعن مدى حرصها على الكلمة واللحن قالت: طبعا الكلمة واللحن عاملان مهمان في نجاح الاغنية فانا اكون جدا حريصة في اختياري للكلمات وكذا اللحن واحاول اختار شيء يناسبني قريب من شخصيتي وواقع حياتي.

وبسؤالها عن ما اذا يجب ان تكون الاغنية من واقع المطرب حتى يتم اتقانها قالت: كل ما كانت الاغنيه قريبة من واقع حياة الفنان كل ما كان اداؤه متقناً واحساسه صادقاً.

واما عن ستايل الاغنية التي تفضلها وتريد الاستمرار فيها فقالت: اجد نفسي في الاغنية الشبابية البسيطة السهلة عند المستمع.

واما طموحها في الانتشار اجابت: نوعا ما على مستوى دولة قطر في الوقت الحالي واطمح للانتشار اكثر على مستوى الخليج والوطن العربي في المستقبل من خلال ما اطرحه من اغان متعددة ومتنوعة.

وعن اذا ما قررت ان تخوض مجال التمثيل في الدراما التلفزيونية او السينما اجابت قائلة: نعم لايوجد اي مانع في انني اخوض ذلك المجال والذي يحكم المشاركة او عدم المشاركة وهو وجود الدور او السيناريو المناسبين لشخصيتي ولا اخفي عليك انني سوف اكون سعيدة جدا في خوض تجربة جديدة من خلال مجال.

وبسؤالها اذا كان لديها الفكرة لان تؤدي «دويتو» مع فنان خليجي قالت : الفكرة موجودة وان شاء الله عن قريب سيكون هناك تعاون في اغنية «دويتو» مع فنان خليجي وسيتم الاعلان عنها.

واما عن جديدها قالت: جديدي اغنية مغربية بعنوان «انا الحب» ستكون عن طريقة فيديو كليب من اخراج حسن الكورفتي، الاغنية من كلمات والحان المبدع مروان اصيل وتوزيع زهير حصادي.

