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50 فيلماً محلياً وإقليمياً ودولياً عرضت بمهرجان الشارقة السينمائي السنوي لمؤسسة الشارقة للفنون في دورته الثانية، الذي استمر حتى 21 ديسمبر من العام الحالي، إضافة إلى تقديم المهرجان برنامجاً عاماً للجلسات النقاشية وورش العمل، وملتقى تشاركياً وجوائز محكّمة لأفضل الأفلام الروائية والوثائقية والتجريبية، وتُعرض الأفلام في سينما الحمراء التي تعد من أقدم السينمات في إمارة الشارقة، وسينما سراب المدينة بمنطقة المريجة التابعة لمؤسسة الشارقة للفنون وعرضت أفلامها في الفضاء الخارجي.

تحدثت الشيخة نورة المعلا، مديرة إدارة التعليم والأبحاث في مؤسسة الشارقة للفنون، عما يقدمه المهرجان من أفلام وفعاليات مصاحبة، قائله : «هناك برنامج تعليمي موازٍ للأفلام فيه عمق أكثر، ولأول مرة طرح الملتقى التشاركي الافتتاحي، الذي كان بمنزلة منصة مفتوحة للمخرجين السينمائيين، جمع تحت مظلته أكثر من 9 متخصصين في مجال السينما مع 9 صناع أفلام لتدريبهم في مجال صناعة الأفلام، واعطى الفرصة لتبادل النقاش وصقل الأدوات عبر ورش عمل في السيناريو والإخراج والتمثيل، في هذه السنة وتم التركيز أكثر على الجانب التعليمي».

وتابعت: «الأفلام التي تم التركيز عليها هي الأفلام القصيرة والوثائقية التي تتميز بالبعد الإنساني والتعايش مع الطبيعة والتجارب، نحن نوفر منصة للتجربة ونفتح المجال أمام الفنانين ليجربوا، ونحن بدورنا ندعم الفن المعاصر وفكرة التجريد، ونقرب الفنانين من بعض ونوصل صوتهم».

وقد افتتح المهرجان عبر 3 أفلام، هي: فيلم «من الجبل» للمخرج السوري فيصل الأطرش الذي يتحدث عن مناضلة زعيم الثورة الكبرى صاحب الشخصية المؤثرة المتوقدة عام 1925، لإبقاء شرارة الثورة متقدة، فيما قدّم المخرج الفلبيني إيمرسون رييس «أطفال البحيرة»، إذ تلعب ليلى وبيلا لعبة «شرطي حرامي»، وسرعان ما تتحول اللعبة البريئة إلى مطاردة مميتة، أما جوليان ألكسندر فقدّم «ليلى وأخيراً»، ويتحدث عن ليلى التي ترتبط بعلاقة ود غريبة مع منطقة جبال الأطلس في المغرب بعد وفاة والدتها، ما يدفعها للسفر إلى المغرب متعقبة الأخبار.

وفي ختام المهرجان، وأعلنت لجنة التحكيم الدولية عن الفائزين بجوائز أفضل فيلم روائي، ووثائقي، وتجريبي، وحصل صانعو الأفلام على جوائز مالية لدعم إنتاج المشاريع المستقبلية.

وعرض، الفيلم اللبناني بعنوان «لو ما كنا سوا» بسينما سراب المدينة بمنطقة الفنون، وهو من إخراج نور غرز الدين، ومدته 85 دقيقة ونوعه روائي.

