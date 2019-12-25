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يحيى الفنان اللبناني عاصي الحلاني ثلاث حفلات متتالية خلال أسبوع الميلاد ورأس الجديدة، بين ثلاث قارات. ويحتفل عاصي مع جمهوره في مدينة «كولون» الألمانية في حفل الميلاد في 25 ديسمبر، يليه حفل آخر في 27 ديسمبر في «أماسيا» بتركيا، ويستقبل السنة الجديدة في صالة «آدم» بفندق «كونكورد السلام»، في القاهرة. المفارقة أن هذه الحفلات المتقاربة المواعيد، ستجعل عاصي يتنقّل خلال أيام قليلة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وعن حفلاته القادمة يقول عاصي:

بين أهلي في مدينة العطور «كولون» سأحيي عيد الميلاد الذي أتمناه مباركا على الجميع، وستكون هذه الحفلة بمثابة سهرة أسرية بين أهل وأقارب، نحتفل بميلاد السيد المسيح ونرحب بقدوم بشير السلام للبشرية، ونقول له هليلويا، وفي تركيا ستكون سهرة بين عيدين مع جمهورين، التركي والعربي وستكون سهرة فيها لقاء الصداقة والمحبة بين جمهور ذوّاق يعرف كيف يسمع الغناء الصحيح، ويتفاءل بعام جديد كله خير. أما ليلة رأس السنة، فهي ليلة ولا كل الليالي، ففي فندق «كونكورد السلام» سنفتتح الصالة الفخمة التي تمّ بناؤها مؤخرا وهي مخصصة للحفلات الكبرى في الفندق، وهي صالة «آدم». وأضاف: سأكون سعيداً بين أصدقائي وجمهور مصر الرائع، لنستقبل معاً السنة الجديدة، التي أتفاءل بأنها ستكون سنة تحمل معها كل خير للأمة العربية. وكل عام وكل الوطن العربي من المحيط الى الخليج بخير.

ودعا عاصي كل محبيه في ألمانيا أو تركيا أو مصر لملاقاته في حفلاته، لتكون سهرات مليئة بالحياة والتفاؤل.

