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طرحت شركة العدل جروب، البوستر الدعائي الأول لمسلسل «النصابين» - اسم مؤقت- بطولة النجمة نيللي كريم وآسر ياسين وآخرون.

وتدور فكرة المسلسل في إطار كوميدي، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2020، وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري وإنتاج العدل جروب. وتعاقدت شركة العدل جروب مع المخرجة كاملة أبو ذكري لاستكمال تصوير أحداث المسلسل خاصة وأن المخرج أحمد مدحت قام بتصوير 4 أيام من المسلسل العام الماضي قبل أن يتوقف التصوير لظروف إنتاجية، وتم حل مشكلة المسلسل الإنتاجية خلال الأيام القليلة الماضية بتوقيع شراكة إنتاجية

بين الشركة المتحدة وشركة العدل جروب لعرض المسلسل في شهر رمضان القادم.

