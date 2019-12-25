مال وأعمال

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استقبل سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد في قصر بيان، امس، بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، استقبل وزير النفط والكهرباء والماء د.خالد الفاضل وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد.

وقد وقعت الكويت مع السعودية، اتفاقية ملحقة بتقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية تتعلق باجراءات استئناف الانتاج النفطي في الجانبين.

وقد وقع الاتفاقية الملحقة عن الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر، وعن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة السعودي، كما وقع سموه مذكرة التفاهم مع نظيره وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل.

وأكد الجانبان ان توقيع الاتفاقية الملحقة ومذكرة التفاهم تجسيد للعلاقات الأخوية المتميزة والخاصة التي تجمع البلدين الشقيقين بقيادة سمو امير البلاد وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، اكدا ان، هذا الانجاز التاريخي تم من خلال التعاون الكبير بين فرق العمل السياسية والفنية والقانونية من كلا الجانبين التي بذلت جهوداً كبيرة في تحقيق رؤية القيادتين في البلدين الشقيقين وبما يتوافق والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

إنجاز تاريخي

وفي سياق متصل، اوضح وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل ان هذا الانجاز تاريخي وهو ليس غريبا على العلاقات بين البلدين، مضيفاً ان استئناف انتاج النفط من الحقول المشتركة لا يرتبط بالتزام الكويت والسعودية باتفاق «أوبك»، لافتاً ان منظومة التعاون الحالية تجسد العلاقة الوطيدة بين الكويت والسعودية.

وأضاف الفاضل ان احتفالية عودة الانتاج في المنطقة المقسومة يعتبر حدثاً مميزاً للجميع معرباً عن تفاؤله بذلك الحدث المهم بين الجانبين الكويتي والسعودي، حيث تتمع العلاقات بين البلدين بأنها تاريخية.

فرحة العاملين

وأضاف ان الجانب الكويتي شغوف بعودة الانتاج من المنطقة المقسومة مثلما هو الحال في الجانب السعودي، مؤكدا ان عودة الانتاج غير مرتبط بالالتزام الدولي المتعلق باتفاق خفض الانتاج لدى منظمة الدول المصدرة للانتاج اوبك، بل هي مجرد عملية انتاج تعود بالنفع الاقتصادي للبلدين.

ولفت الى ان زيارة وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان الى الوفرة ومنها الى منطقة الخفجي تعد مشاركة لفرحة العاملين ورسالة واضحة ان مسؤولي البلدين يقفون جنباً الى جنب مع العاملين في كل ما يحتاجونه من دعم ومساندة متمنياً ان يرتقي مستوى الانتاج والعمل الى مستوى هذا اليوم التاريخي.

نقطة ثلاثية

من جانبه قال وزيرالطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان انه اصبح اليوم لنا نقطة ثلاثية تجمع بيننا وبين الكويت والعراق، مضيفاً: لن يكون هناك نقطتان حدوديتان بين السعودية والكويت وانما نقطة ثلاثية بيننا وبين شقيقتنا العراق.

وتابع بن سلمان في كلمته خلال الحفل «أصبح لدينا وضوح بأن الخط الحدودي الدولي لا يمثل عائقا لأن الذي يجمع البلدين دم وعروق وتاريخ مشترك وارث يمكنه تجاوز اي اتفاقيات» وقال قدوتنا في البلدين متمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لأنهما من اسسا لهذا الاتفاق التاريخي، مشيراً ان ما نراه اليوم هو تجسيد لهذه المبادرات التي قاموا بها طوال الفترات الماضية.

علاقة وطيدة

وتابع ليس المهم اليوم هو توقيع اتفاقية عودة الانتاج وانما حفاوة الاستقبال التي غمرنا بها صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد من اهتمام وترحيب، مؤكدا ان ما نراه اليوم ما هو الا امتداد للعلاقة الوطيدة التي تربط بين البلدين، وأضاف قائلاً: «اتيت من الرياض صباح اليوم (امس) واعتقد بأنني لازلت في الرياض».

وتابع «جئت بتكليف من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لأنهما اسسا لهذا الاتفاق التاريخي ووضعا اسس تم التوافق عليها مع الجانب الكويتي، وعلى ذلك يسروا علينا خلال الاجتماعات الثلاثة التي تم عقدها مع الأخوة في الكويت، وأشار الى ان ما حدث من مناقشات خلال الفترات الماضية هي للتوافق وليس للوصول الى اتفاق، والفرق بين المعنيين شاسع.

تعاون طويل الأمد

وذكر ان الدولتين نجحتا في وضع ترتيبات واستدامة تعزز التعاون طويل الامد والعمل كفريق واحد وتمكين العمليات المشتركة في الوفرة والخفجي بعودة الانتاج بطريقة سليمة وصحيحة طويلة المدى. وشدد على حرص القيادة السعودية على توقيع اتفاقية عودة الانتاج في الأراضي الكويتية كما سوف يتم تنظيم جولة اليوم في منطقة الخفجي. واختتم حديثه بالقول لدينا قدوة متمثلة في قيادة البلدين.

سلامة الأصول

ومن جانبه، قال رئيس شركة شيفرون العربية السعودية محمد المري ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين حكومتي السعودية والكويت انما يجسد الروابط القوية التي تربط بين البلدين معتبرا هذا الحدث تاريخياً ويستحق الاهتمام به.

وأضاف المري في كلمته ان «شيفرون العربية» عملت في السعودية والكويت منذ اكثر من 30 عاماً، معبراً عن فخره واعتزازه بالروابط القوية والارث الطويل الذي بنته الشركة الأم في منطقة الخليج. وقال انه على الرغم من توقف عمليات الانتاج الى ان شيفرون حافظت على الروابط المتينة مع نفط الخليج وتم العمل على الحفاظ على سلامة الأصول والمنشآت استعداداً لعودة الانتاج.

سلامة الأصول

قال رئيس الشركة الكويتية لنفط الخليج بالوكالة عبدالله السميطي ان الشريكين الكويتي والسعودي حافظا على المنشأة خلال السنوات الخمس الماضية، وتم اعداد العديد من الخطط لعودة الإنتاج والحفاظ على الأصول والأرباح.

قال رئيس شركة شيفرون العربية السعودية محمد المري ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين حكومتي السعودية والكويت انما يجسد الروابط القوية التي تربط بين البلدين معتبرا هذا الحدث تاريخياً ويستحق الاهتمام به.

جاهزون للتشغيل

قدم المدير العام لعمليات الوفرة المشتركة حاتم الرويلي عرضا شرح خلاله الخطوة الموضوعة لعودة الانتاج في حقل الوفرة، حيث اعرب عن أمله ان تكون خالية من الحوادث والمشاكل في الأيام المقبلة. وأضاف اننا وضعنا خطط التشغيل وجاهزون للتشغيل. وقال انه سيتم تشغيل المولدات أولاً بالديزل لتوفير الطاقة لمرافق العمليات ولاحقاً سيتم تشغيل آبار الغاز والنفط الخفيف، ثم تشغيل آبار النفط الثقيل.

الحضور من الجانبين

حضر مراسم التوقيع نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد

بن خالد آل سعود، وأعضاء الوفد السعودي المرافق، واللجان المختصة في كلا البلدين الشقيقين، إضافة إلى كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.