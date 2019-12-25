مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ «النهار» أن الحكومة تتجه لإعادة صياغة قانون الدين العام بالتوافق مع نواب مجلس الأمة ، لافتة أن القانون الجديد سيوضح وبشكل كبير مصادر التمويل التي سيتم الاقتراض من خلالها والمشاريع التي سيتم تمويلها من هذا الاقتراض على المدى الطويل.

وأشارت إلى أن الحكومة ستعمل على أن يكون هذا التمويل استثمارياً وليس استهلاكياً أو خدمياً وبما يعزز النهج التنموي الذي تقوم به الحكومة وفق خطة كويت جديدة 2035. وأضافت المصادر أن ما دعا الحكومة لهذا التوجه ينبع بالأساس من القصور الذي شاب القانون القديم والذي اكتنفه غموض في طريقة التمويل والجهات الممولة وآلية صرف الأموال التي سيتم اقتراضها على المدى الطويل. وفي سياق متصل ، كشفت الأرقام الصادرة عن بنك الكويت المركزي تراجع قيمة إصدارات بنك الكويت المركزي من سندات وتورق مقابل خلال 2019 بنسبة 4.70 في المئة على أساس سنوي. وسجلت إصدارات المركزي من السندات 8.71 مليارات بالعام الحالي، مقابل 9.14 مليارات دينار في 2018 وبتراجع قدره 430 مليون دينار. وأشارت الإحصائية إلى أن العائد على إصدارات بنك الكويت المركزي ارتفع خلال العام الحالي عن مستواه بعام 2018؛ إذ ارتفع متوسط العائد على الإصدارات لأجل 3 أشهر عند 2.99 في المئة ، مقابل 2.38 في المئة في العام السابق.

ووفق الأرقام المنشورة على موقع بنك الكويت المركزي، فقد تراجع إصدارات سندات وتورق مقابل لأجل 3 أشهر خلال العام الحالي عند 25 إصداراً مقابل 30 إصداراً في 2018. وبلغت قيمة إصدارات تلك السندات في 2019 نحو 5.67 مليارات دينار، تراجع 7.95 في المئة عن مستواها في العام السابق عند 6.16 مليارات دينار. وأشارت الإحصائية إلى أن العائد على إصدارات بنك الكويت المركزي ارتفع خلال العام الحالي عن مستواه بعام 2018؛ إذ ارتفع متوسط العائد على الإصدارات لأجل 3 أشهر عند 2.99 في المئة، مقابل 2.38 في المئة في العام السابق.

