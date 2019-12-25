مال وأعمال

كشف نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر لـ النهار» انه من المتوقع ان يتم تفعيل دفتر الوسيط العقاري الالكتروني عبر الموقع الالكتروني المخصص لذلك، خلال الربع الاول من 2020 حيث سيتم الربط بين 6 جهات هي المكتب العقاري، الجهة المصدرة وهي «المعلومات المدنية»، وزارة التجارة، وزارة العدل، بلدية الكويت، و«المطافي»، وهو ما يسهم في تنظيم عملية بيع العقار.

وقال حيدر في تصريح لـ «النهار» ان اعتماد وزارة التجارة والصناعة للعقد الإيجار الموحد الإلكتروني للحفاظ على حقوق المستأجرين والمؤجرين ويقضي على جميع حالات التلاعب، ويضفي الشفافية، ويكشف القيمة الحقيقية للايجارات، ويقضي على المشاكل التي تواجه المستأجرين والمؤجرين لافتا الى انه سيتم إصدار العقد الالكتروني عن طريق مكاتب وسطاء العقار ليكون هناك تنظيم بها بدلا من عقود الإيجار التي تباع من خلال المكتبات.

وزاد حيدر ان تحضير عقد الوسيط الالكتروني استغرق ما يقارب من عامين ، بهدف تحقيق الاستفادة للبائع والمشتري ومكتب الوساطة على حد سواء، مؤكدا انه يعتبر نقلة نوعية من العقود الورقية إلى الالكترونية، حيث يقوم المكتب بوضع الرقم المدني الخاص بالمشتري والبائع ومن ثم تظهر على الموقع جميع القضايا الخاصة بهما، كما عند كتابة رقم الوثيقة تظهر كل الرهونات والحجوزات والقضايا على هذه الوثيقة، الامر الذي يحمي جميع اطراف الصفقة.

ويرى العقاريون ان عقد الإيجار الإلكتروني سيوفر توثيق عقود الإيجار وحفظ حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية وتقليل حجم القضايا المنظورة المتعلقة بالإيجار و تحسين أداء قطاع الإيجار ورفع مساهمته في الناتج المحلي لافتا الى ان أهم الخدمات التي يقدمها هو التحقق من هوية المستأجر والمؤجر قبل إتمام العقد و التحقق من ملكية المؤجر للوحدة السكنية وضمان نظامية التعامل مع وسيط العقاري معتمد و إبرام عقود التأجير إلكترونياً باستخدام عقد الإيجار الموحد والذي يعد بمثابة سند تنفيذي معتمد لدى وزارة العدل.

