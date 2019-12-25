مال وأعمال

بالتعاون مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي. نت)، أعلنت وزارة المالية اليوم عن إطلاق خدمة شراء وإصدار الطوابع الإلكترونية مباشرة عبر اجهزة «الكي نت» المتوفرة عند موظفي الجهات بدلًا من اجهزة إصدار الطوابع الورقية المعمول بها في السابق، وذلك وحرصاً منها على تطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتسهيل إمكانيات تسديد جميع رسوم المعاملات من خلال استبدال التحصيل النقدي بالتحصيل الإلكتروني واستبدال الطابع الورقي بالطابع الإلكتروني الفوري. وأوضح البيان الصادر عن الوزارة ان أبرز مزايا الخدمة تتمثل في: تقليل خطوات إنجاز المعاملة التي تتطلب رسوم عبر شراء الطوابع من ثلاث خطوات الى خطوة واحدة، عملية الدفع وإصدار الطابع تتم بعملية واحدة فورية عبر «جهاز الكي نت» عند الموظف الخدمة، تعفي المراجع من ضرورة توفر الأموال النقدية لاصدار الطابع. وفي تصريح له قال الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في وزارة المالية ابراهيم العنزي: «بدأت منذ سبتمبر الماضي بتطبيق خطة الاستغناء التدريجية عن أجهزة الطوابع الورقية التي يتم تحصيل المستحقات من خلالها بشكل نقدي، بغرض تجديدها واستبدالها بأجهزة الطوابع الذكية الفورية الجديدة التي أطلقناها اليوم والتي يتم من خلالها التحصيل الفوري عبر البطاقات المصرفية المحلية».

وأفاد: «أن نظام الطوابع الالكترونية جاء تتويجاً ونتاجاً لجهود كل من وزارة المالية، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت)، في تسهيل وتطوير وسائل استيفاء الرسوم المقررة عن جميع الخدمات الحكومية، وتفادي تحصيل قيمة الرسوم نقداً من العملاء».

