مال وأعمال

أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارين أضافت بموجبهما 9 أنشطة جديدة إلى الأنشطة التجارية في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت الوزارة في بيان ، إن االنشاط الذي تضمنه القرار رقم ( 444 ) لسنة 2019 هو بيع معدات رياضية القوس والسهم، مبينة أنه يخضع لرقابة وزارة الداخلية.

وأضافت أن القرار الثاني حمل الرقم (445) لسنة 2019 تضمن إضافة 8 أنشطة هي تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشاريع بنظام الــ PPP ويخضع لرقابة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونشاط إنتاج وتصنيع وتعبئة اللحوم الطازجة والمجمدة ويخضع لرقابة الهيئة العامة للصناعة.

وذكرت ان هناك خمسة أنشطة تضمنها القرار تخضع لرقابة وزارة النفط هي أعمال البنية التحتية لمنصات أجهزة حفر آبار النفط وأعمال البنية التحتية للطرق والممرات لأجهزة حفر آبار النفط وأعمال البنية التحتية للسناتر ومصافي النفط ومضخات النفط وأعمال البنية التحتية لتمديد خطوط انابيب النفط والغاز وأعمال البنية التحتية للخدمات البترولية.

وأشارت «التجارة» إلى أن النشاط الأخير المضاف هو «خدمات حفظ وإتلاف الوثائق والمستندات».

