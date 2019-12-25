مال وأعمال

صرح الدكتور حمد الحساوي الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت بأن البنوك المحلية ستعطل أعمالها يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 باعتباره عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية لعام 2020، ويوم الخميس الموافق 2 يناير2020 لوقوعه بين عطلتين، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 5 يناير 2020، وذلك بناءً على التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بهذا الشأن. وتقدم اتحاد مصارف الكويت بهذه المناسبة بأطيب التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وولي عهده سمو الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ، وشعب الكويت وجميع عملاء البنوك.