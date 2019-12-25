مال وأعمال

انهت البورصة تعاملاتها أمس على انخفاض المؤشر العام 0?45 نقطة ليبلغ مستوى 6265?21 نقطة بنسبة 0?01 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 163?7 مليون سهم تمت من خلال 8797 صفقات نقدية بقيمة 33?4 مليون دينار (نحو 110 ملايين دولار أميركي).وانخفض مؤشر السوق الرئيس 7?15 نقاط ليصل الى مستوى 4852?04 نقطة بنسبة 0?15 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 120?5 مليون سهم تمت عبر 4354 صفقة نقدية بقيمة 7?6 ملايين دينار (نحو 25 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الاول 2?74 نقطة ليصل الى مستوى 6978?28 نقطة بنسبة 0?04 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 43?1 مليون سهم تمت عبر 4443 صفقة بقيمة 25?8 مليون دينار (نحو 85 مليون دولار).

وتابع المتعاملون افصاحا مكملا من شركة ميزان القابضة بشأن الانتهاء من اجراءات الاستحواذ على نسبة 29 في المئة من حصص شركة ميزان للأغذية في المملكة العربية السعودية. وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الاولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وادوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والاصول العقارية. ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها ما يسمح للمستثمرين الافراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة الى شراء او تمويل ممتلكات او اصول.

