مال وأعمال

بحثت اللجنة العليا لمعرض الكويت للطيران 2020 في اجتماعها الخامس برئاسة رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الاستعدادات النهائية لانطلاق المعرض الذي يقام تحت رعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد خلال الفترة من 15 – 18 يناير المقبل.

وقال مقرر اللجنة العليا المهندس سعد العتيبي عقب الاجتماع ان اللجنة ناقشت تقارير اللجان الفنية العاملة بشأن الخطة التشغيلية للمعرض والتي تضمنت فعاليات حفل الافتتاح والعروض الجوية التي ستقدمها فرق سلاح الجو في عدد من الدول العربية والأجنبية على مدى 3 أيام في مطار الكويت الدولي.

وأضاف العتيبي بأن وزارة الاعلام قدمت خلال الاجتماع الخطة الإعلامية للوزارة لابراز المعرض على المستوى العالمي بمشاركة قطاعات الوزارة المختلفة سواء قطاع التلفزيون أوالاذاعة اوالاعلام الخارجي او الاعلام الجديد حيث ستنطلق الحملة الاعلامية في بداية السنة الجديدة .

وألمح العتيبي بأن المعرض لاقى في دورته الثانية مشاركة واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الطيران المدني والعسكري حيث سيتضمن كل ما يخص قطاع الطيران المدني والعسكري والتجاري والخاص ومستلزمات الطائرات وسوف تقدم مصانع الطائرات أحدث ما لديها من صناعة تجارية وعسكرية وطائرات رجال اعمال والاسعاف الجوي والمروحيات إضافة الى الأجهزة المتعلقة بالطيران من محركات وأجهزة ملاحية ومستلزمات للطائرات المدنية والعسكرية.

وذكر بأنه سيشارك في المعرض رؤساء هيئات الطيران المدني في الدول الخليجية والعربية ورؤساء المنظمات الدولية والاقليمية المتخصصة في الطيران المدني والنقل الجوي إضافة الى قادة سلاح الجو في الدول الخليجية وبعض الدول الأجنبية.

الجدير بالذكر ان اللجنة تم تشكيلها وفق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2019 وتضم في عضويتها ممثلين من الجهات الحكومية المعنية حيث تضم كلا من ( الديوان الأميري - وزارة الداخلية - وزارة الدفاع - وزارة المالية - الادارة العامة للجمارك – الإدارة العامة للاطفاء - وزارة الصحة – بلدية الكويت – وزارة الاعلام – شركة نفط الكويت – هيئة تشجيع الاستثمار المباشر).

