مال وأعمال

أكد تقرير «بيتك» ان المعاملات الالكترونية للبطاقات المصرفية بنهاية الربع الثالث 2019 (سحب آلي ونقاط بيع) بلغت جملتها 5.6 مليارات دينار وفق آخر بيانات بنك الكويت المركزي وتعكس تلك القيمة عمليات مصرفية الكترونية تشهد زيادة مضطردة نظراً للانتشار الهائل في استخدام التكنولوجيا والتطور الكبير في أمن وحماية نظم المعلومات الالكترونية، وتتنوع البطاقات المصرفية وتشمل بطاقات الائتمان والبطاقات المدينة ) بطاقات سحب آلي، وأخرى مسبقة الدفع) وكذلك بطاقات مصرفية تصدرها بنوك أجنبية تستخدم في السوق المحلي الكويتي.

انخفض إجمالي قيمة المعاملات من خلال أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع المنتشرة في السوق الكويتي بنهاية الربع الثالث 4.6% عن الربع الثاني، و6.9% على أساس سنوي ويستمر نموها في اتجاه تنازلي من بداية 2018.

ويلاحظ استمرار الاتجاه نحو العمليات المصرفية الالكترونية مقابل الورقية، مع ارتفاع عدد العمليات الالكترونية في أجهزة السحب الآلي ونقاط البيع إلى 82.3 مليون عملية وفق بيانات الربع الثالث 2019 بزيادة 1% عن الربع الثاني في حين انخفضت 3% على أساس سنوي.

في الوقت الذي ارتفعت فيه المعاملات المصرفية الورقية وفق آخر بيانات معلنة بنهاية النصف الأول 2019 متمثلة في قيمة الشيكات المقدمة للبنوك المحلية الكويتية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014 مسجلة 18.6 مليار دينار من خلال أكثر من 2.9 مليون شيك في النصف الأول 2019 مقابل 13 مليار دينار لعدد شيكات 2.88 مليون شيك في النصف السابق له، أي بزيادة 28% لقيمة الشيكات مدفوعة بزيادة عددها 2.3% لذات الفترة، كما زادت قيمتها على أساس سنوي 25.5% مع ارتفاع طفيف لعددها بنحو نصف في المائة، وتمثل الشيكات جانباً من المعاملات الورقية مع المصارف التي مازال يلجأ إليها الشركات والأفراد لتسوية تعاملاتهم المالية والاستثمارية مرتفعة القيمة.

وتزامن مع هذه الزيادة ارتفاع ملحوظ للتعاملات المالية والاستثمارية مرتفة القيمة كما في التداولات العقارية إلى أكثر من 3 مليار دينار خلال عشرة أشهر من 2019 بنسبة 5% زيادة عن ذات الفترة من العام الماضي وتضاعفت التداولات في بورصة الكويت إلى 6 مليار دينار، في حين تراجعت موجودات شركات الاستثمار 9% على أساس سنوي.

ويلاحظ تفوق كبير لعدد العمليات الالكترونية مقابل العمليات الورقية، برغم ذلك نجد أن قيمة المعاملات الالكترونية في أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع مازالت أقل، أي أن أغلبية المتعاملين يلحاؤن للأنظمة الآلية والتكنولوجيا عن التعاملات الورقية، غير أن بعضاً منهم مازالوا في طور التعاملات الورقية تلبية لاحتياجاتهم المصرفية. بالتالي توجد فرصة كبيرة أمام شركات تكنولوجيا المعلومات والبنوك لتطوير أنظمتها الإلكترونية كي تستوعب التقدم التكنولوجي الهائل.

وتشكل قيمة العمليات الالكترونية من خلال أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي 21% فيما يمثل عددها 96.5% من المعاملات المصرفية الورقية والالكترونية «سحب آلي ونقاط بيع” خلال الربع الثالث 2019 مقابل 29% لقيمتها و96.9% لعددها في ذات الفترة من 2018.

وقد ارتفع عدد البطاقات المصرفية السارية إلى أكثر من 4.9 ملايين بطاقة سارية كما في نهاية الربع الثالث 2019 ومازال هذا المؤشر يسير في اتجاه تصاعدي واضح، بزيادة 1% عن الربع الثاني و2.2% على أساس سنوي، فيما أُصدر 427 ألف بطاقة مصرفية خلال الربع الثالث 2019 أي زيادة 7% عن المصدرة في الربع الثاني و2% على أساس سنوي. في الوقت الذي يصل فيه عد السكان إلى 4.8 ملايين نسمة أي بطاقة مصرفية سارية لكل فرد، ويبلغ إجمالي القوى العاملة 2.7 مليون فرد أي 1.7 بطاقة مصرفية سارية لكل فرد عامل، وهو معدل أقل مقارنة ببعض دول المنطقة.

انخفضت أرصدة عمليات السحب الآلي ببطاقات مصرفية مصدرة من بنوك تعمل في الكويت إلى نحو 3 مليارات دينار داخل الكويت وخارجها بنهاية الربع الثالث 2019، بنسبة 6.6%.

