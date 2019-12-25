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أعلن مؤتمر شورى الفقهي الثامن الذي نظمته شركة شورى للاستشارات الشرعية تحت رعاية الدكتور محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي، وبدعم من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية، وذلك في الفترة من 8 الى 9 ديسمبر 2019، بفندق فورسيزون في الكويت، عن إصدار قراراته وتوصياته المتعلقة بالمحاور التي تم طرحها وبحثها في جلسات المؤتمر من قبل نخبة متميزة من الفقهاء والخبراء، أبرزهم فضيلة الدكتورة آمال عمري، رئيسة الجمعية التونسية للمالية الإسلامي، وفضيلة الشيخ د. العياشي الصادق فداد، الخبير في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، وفضيلة الشيخ أ. د. خالد مذكور المذكور، رئيس هيئة الرقابة الشرعية للبنك الأهلي المتحد، وفضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، المستشار بالديوان الملكي السعودي وعضو هيئة كبار العلماء، إضافة إلى فضيلة الشيخ أ. د. السيد محمد عبد الرزاق الطبطبائي، رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، والعشرات غيرهم.

وفي هذا السياق، أوضح الشيخ عبد الستار القطان، مدير عام شركة شورى، أن المؤتمر شهد انعقاد ثلاث جلسات عمل تضمنت الأولى بحث المشاركة المتناقصة لتمويل الأصول الثابتة، وناقشت الجلسة الثانية حكم العمل بعقود البيع أو الإجارة التي تفرض فيها غرامة تأخير عند التأخر في سداد الثمن أو الأجرة، ولا يقبل الطرف المشروط له حذفها، فيما طرحت الثالثة موضوع التكييف الفقهي لأسهم شركات المساهمة. وعقب تلاوة البحوث جرى فتح باب النقاش والتعقيب للمشاركين من الفقهاء والعلماء، وبعد المناقشات المستفيضة أصدرت اللجان المعنية قراراتها في كل من هذه المواضيع.

وتابع القطان أن المؤتمر قرر في موضوع «المشاركة المتناقصة لتمويل الأصول العقارية» خطوات المشاركة المتناقصة لتمويل الأصول العقارية ومراحل تنفيذها التي ينبغي أن تبدأ بتعهد أو التزام كل طرف بالاشتراك مع الآخر في تملك الأصل (محل التمويل) بعقد شراء من مالكه بالحصص النسبية الشائعة المتفق عليها. ثم يكون هناك وعد ملزم لأحد الطرفين يبيع بموجبه الشريك الممول (البنك) حصته في العقار إلى العميل دفعة واحدة أو على دفعات مفرقة عبر ابرام عقد بيع في حينه، أو بناء على عقود بيع مضاف إلى المستقبل. وجاء في القرار أن الشريك الممول (المصرف) يؤجر حصته في الملك المشترك إلى شريكه (العميل) للفترات الزمنية المحددة بأجرة معلومة مسبقا لكل فترة، ولكل نسبة مبينة من الحصة، أو بالأجرة التي يتفقان على تحديدها بعد الفترة الأولى عند مجيء كل فترة زمنية مستقبلة معلومة. وهي عقود إجارة مضافة إلى المستقبل اعتبارا وتقديرا في النظر الفقهي، وأن حكمها الصحة واللزوم في قول جماهير أهل العلم إذا كانت الأجرة محددة وقت إنشاء عقود الإجارة المضافة إلى المستقبل. أما إذا كانت الأجرة غير محددة المقدار في وقتها، كاتفاقهما على إجارة الشريك (الممول) حصته للعميل بالبدل الذي يتفقان عليه عند بداية كل فترة زمنية قادمة (كل عام مثلا) فإن حكمها الأصلي هو الفساد، لجهالة الأجرة عند إنشاء عقد الإجارة، حيث إن جهالتها تتنافى مع التراضي الذي هو ركن جميع عقود المعاوضات (إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم) إذ التراضي لا يكون إلا بمعلوم.

وأضاف القطان أن المؤتمر أقر فيما يخص موضوع «حكم الدخول بعقود البيع أو الإجارة التي تفرض فيها غرامة تأخير، ولا يقبل الطرف المشروط له حذفها» أنه يحرم إجراء أي عقد من عقود المعاوضات التي يكون فيها الثمن أو الأجرة دينا نقدياً مؤجلا، إذا اقترن به شرط يلزم المدين بدفع غرامة تأخير (فائدة) للدائن إذا تأخر في سداد الدين الثابت.

