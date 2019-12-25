مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن إطلاقه البطاقة المسبقة الدفع الافتراضية عن طريق تطبيق بوبيان Boubyan App لأول مرة في الكويت ليتمكن العميل من خلالها من إصدار وتفعيل واستخدام البطاقة عن طريق التطبيق دون الحاجة لزيارة الفرع أو الاتصال على مركز خدمة العملاء ليؤكد البنك انفراده بتقديم الخدمات والمنتجات الرقمية التى يطرحها لعملائه.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبدالله التويجري «مرة أخرى يؤكد بنك بوبيان على انفراد استخدامه لمصطلح «لأول مرة في الكويت» من خلال التنوع والتميز والاهتمام المتواصل بالإبداع والابتكار في مجال الخدمات والمنتجات التي تتعلق بالجانب التكنولوجي لعملائه بحثاً منه دائما عن السهولة والبساطة في تلبية الاحتياجات اليومية للعملاء، حيث اطلق اخيرا البطاقة الائتمانية الافتراضية عن طريق تطبيق بوبيان.Boubyan App.

وأكد التويجري ان «إصدار هذه البطاقة يأتي في إطار تفهمنا الدائم لرغبة عميلنا وما يتوقع ان يجده من خدمات مصرفية سهلة ومتاحة لتلبي حاجاته اليومية، بالاضافة إلى حرصنا الدائم ان نصل إلى مستوى خدمات تفوق توقعاته».

واوضح التويجري انه يمكن للعميل الآن الراغب في إصدار البطاقة المسبقة الدفع الافتراضية ان يقدم طلب الإصدار عن طريق تطبيق بوبيان Boubyan App دون الحاجة الى زيارة الفرع او حتى التواصل مع مركز خدمة العملاء.

