مال وأعمال

اختتم البنك الأهلي المتحد فعالية سباق «الجري المرح» الخيرية والتى أقامها تحت شعار «خطواتك ستزرع نخلة»، بنجاح مبهر وإقبال كبير، وذلك انطلاقا من دور البنك وبرنامجه للمسؤولية المجتمعية والذى يضع الاهتمام بالشباب والبيئة على قائمة أولوياته تطبيقا لما جاء في رؤية كويت جديدة 2035 لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وقالت جهاد الحميضي، الرئيس التنفيذى بالوكالة للبنك الأهلي المتحد : نحن سعداء بنجاحنا فى هذه الفعالية التى تزيد من ترسيخ دور البنك الأهلي المتحد فى المشاركة المجتمعية من خلال هذا السباق الذى استقطب عددا كبيرا من المشاركين الذين تجمعوا معا بهدف إطلاق رسالة توعوية بأهمية اتباع نموذج حياة صحي والحفاظ على البيئة ودعم الفئات غير المقتدرة، حيث ستخصص جميع عائدات الفعالية لزراعة النخيل ثم يتم وقف ما يتم إنتاجه من تمور لدعم ومساندة الأسر غير المقتدرة بصورة مستمرة، وهو ما يحقق عدة أهداف مجتمعية سامية تدعونا للفخر وتشجعنا على مواصلة برامجنا المجتمعية الهادفة.

